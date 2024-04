Madagascar: Exposition et conférence - L'histoire méconnue d'un héros dévoilée

Première fois à Madagascar. Avant-hier, le ministère de la Communication et de la Culture a commémoré le 202e anniversaire de l'exécution du Prince Ratsitantanina à l'Havoria Anosy en lançant des projets interculturels, dont une exposition sur son histoire et des conférences couvrant dix thèmes liés à sa vie.

Le Prince Ratsitantanina, exécuté à Port-Louis, Maurice, en 1822, pour des raisons politiques, a été injustement condamné à mort pour une rébellion qu'il n'a probablement jamais menée, bien qu'il ait joué un rôle majeur dans les ambitions de modernisation du royaume de Madagascar sous le règne de Radama I.

«Une histoire méconnue à Madagascar. Le Prince Ratsitantanina a été emprisonné à Maurice mais il a le droit de sortir en communiquant avec les Malgaches à Maurice et aux Mauriciens. Il s'évade du bagne, il sera décapité le 15 avril 1822 avec deux autres, notamment Kotovolo et Latulipe. Le court séjour de Ratsitantanina à Maurice est resté gravé dans la mémoire du peuple mauricien et l'a conduit à le nommer « Prince malgache», précurseur de la

liberté face à l'esclavage, chef de guerre et meneur d'hommes incontesté», souligne Andrianilaina Andrianasolo, son descendant. Le gouvernement et la famille du Prince prévoient de créer un musée en son honneur à Sabotsy Namehana, où son crâne actuellement exposé à Maurice sera rapatrié. Une cérémonie de commémoration est également prévue à Maurice en collaboration avec ses descendants et le gouvernement malgache le 15 avril 2025.