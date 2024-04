Madagascar: Les vertus du jus de canne à sucre

Des bienfaits. « Les jus de canne à sucre présentent de nombreux bienfaits pour la santé s'ils ne sont pas mélangés avec d'autres substances », selon les explications d'un nutritionniste, Alphine Masindrazana, hier. La vente du jus de canne à sucre est très prospère à Antananarivo, surtout à Analakely. Beaucoup consomment ce jus pour ces bienfaits.

Une consommation de cette plante non-transformée facilite les sécrétions urinaires car son jus assure le bon fonctionnement des reins. S'il est consommé sans mélange, il permet de renforcer le système immunitaire et de garder une bonne forme et une bonne santé, car la canne à sucre contient énormément d'antioxydants. Pourtant, une consommation excessive de ce jus peut provoquer une prise de poids et de l'obésité. Sur ce, il faut boire ce jus avec modération afin d'éviter des effets indésirables.

« Le jus de canne à sucre étanche la soif. C'est pour cette raison que j'en bois. De plus, je sais que de nombreux bienfaits sont liés à la consommation de ce jus. Et cela ne coûte pas cher », lance Dina Rakotonanahary, un client fidèle du jus de canne à sucre.

Mis à part les côtés vertueux de la canne à sucre, sa vente est aussi un business florissant pour certains jeunes hommes à Antananarivo. À Analakely, de nombreux vendeurs y installent leur machine. Actuellement, il y a de nombreux concurrents dans ce métier. « Cela fait presque trois ans que je fais ce travail. Un verre de jus de canne à sucre est vendu à 500 ariary et un ½ litre coûte 2 000 ariary », note Mponina Razafindrazaka, vendeur de jus de canne à sucre à Analakely.

« Nous utilisons 20 à 40 tiges de canne à sucre, transformées en jus chaque jour. Nous pouvons affirmer que notre business est plutôt rentable. Je gagne dans les 50 000 ariary ou plus tous les jours. Pendant les périodes d'été, il n'y a pas beaucoup de canne à sucre et nous avons du mal à en trouver. Les goûts des cannes à sucre blanches sont les préférés des consommateurs par rapport aux rouges. Et ce sont les femmes enceintes qui en boivent régulièrement car ce jus nettoie l'utérus », raconte Mampionona Andriantseheno, un père de famille et vendeur de jus de canne à sucre. Ce père de famille parcourt des kilomètres pour ses ventes quotidiennes.

Pour fidéliser leur clientèle et favoriser la croissance des ventes, les vendeurs doivent accorder une plus grande attention à l'hygiène.