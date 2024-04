Afrique de l'Est: Épidémie de choléra - Des marins bloqués aux Comores

Des dizaines de marins malgaches ne peuvent pas sortir des Comores à cause de l'épidémie de choléra. Le trafic maritime est suspendu depuis février.

Mésaventure pour des dizaines de marins malgaches qui effectuent la liaison maritime entre Mahajanga et les Comores. Le trafic maritime est suspendu depuis le mois de février dernier. Suite à l'épidémie de choléra aux Comores, il y a deux mois, ils sont ainsi bloqués à Anjouan et à Moroni en raison des mesures sanitaires imposées par les autorités locales.Ces marins ne savent plus à quel saint se vouer. Ils sont en situation de désespoir et voudraient bien retourner à Madagascar. Dans une lettre adressée au président de la République, ces navigateurs demandent leur retour au pays.

« Nous sommes bloqués depuis deux mois aux Comores. Notre cargo est retenu à cause de l'épidémie de choléra. Nous voulons retourner auprès de nos familles. La liaison aérienne reliant Mahajanga aux Comores n'est pas du tout fermée alors que le trafic des bateaux est suspendu. Pourtant, nous sommes tous en bonne santé. Nous implorons votre compréhension pour dénouer la situation », a déclaré le porte-parole de ces marins.Rappelons qu'une épidémie de choléra a été déclarée à l'Union des Comores le 2 février dernier. Plus de quatre-vingt-trois cas de choléra ont été révélés, dont un nombre important impliquant des enfants de 10 à 19 ans. Les navires et cargos transportant des marchandises sont ainsi amarrés au large, et les membres de l'équipage sont également mis en quarantaine et restent à bord.Cette mesure préventive est appliquée au port de Mahajanga depuis cet incident sanitaire.