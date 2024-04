Madagascar: Taekwondo WT - FMTKD - Franck Rakotomanana élu président

Un nouveau patron débarque. Franck Tiana Rakotomanana surprend et détrône le président sortant, Christian Richard Ramanantsoa. L'Assemblée générale élective de la Fédération malgache de taekwondo, précédée de celle ordinaire, s'est tenue hier au siège du Comité Olympique Malgache à Ivandry. Le président récemment reconduit à la tête de la Ligue d'Analamanga, Franck Tiana Rakotomanana, remporte la victoire haut la main avec un score de cinq voix contre deux.

La septième ligue, Vatovavy Fitovinany, n'a pas encore eu le droit de vote car son élection n'a pas été assistée par la Fédération. Sous tension, la désignation des trois membres de la commission électorale a été effectuée durant l'AG ordinaire qui a précédé l'élection.

« Notre priorité est de rehausser le niveau du Taekwondo malgache. Nous enverrons des techniciens former les arbitres et les compétiteurs dans les régions. Ces ligues comme Analamanga méritent d'avoir un bon niveau et d'intégrer l'équipe nationale », confie le nouveau président de la Fédération, Franck Rakotomanana. « Nous tâcherons de multiplier les compétitions. Nous organiserons désormais deux compétitions d'envergure nationale. L'une dans la capitale et l'autre en région. Ceci dans le but de vulgariser un peu plus le Taekwondo dans les régions », ajoute-t-il.

Pour les compétitions internationales, la nouvelle équipe de la Fédération travaillera en étroite collaboration avec des partenaires pour l'accompagner à réaliser ses projets. « La sélection se fera dans la transparence. Les meilleurs représenteront le pays pour obtenir de meilleurs résultats. Ainsi, nous pourrons convaincre d'autres partenaires de nous rejoindre », conclut-il.