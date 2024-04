Tunisie: C1 africaine - L'EST entame sa préparation pour la demi-finale aller - Yan Sasse sera présent !

Ménagé dimanche contre l'USM, le milieu offensif Yan Sasse reprendra du service samedi contre Mamelodi Sundowns. Il retrouvera même sa place habituelle dans le onze de départ.

Il est rare que les techniciens portugais apportent des changements à leurs formations-types. La règle veut qu'ils conservent leur onze de départ et, si changement il y a, il se fait en cours de jeu. Miguel Cardoso, en bon technicien portugais averti, agit de la sorte. Et alors que Yan Sasse n'a même pas fait partie de la liste des 18 pour le match contre l'USM, la question de son absence s'est naturellement posée. "Yan Sasse avait un petit souci de santé. Il n'était pas capable d'apporter sa contribution à l'équipe, c'est pourquoi il a été ménagé", a répondu Miguel Cardoso quand il a été interrogé sur l'absence dimanche de l'un des joueurs-clés de son dispositif de jeu.

Renseignement pris auprès d'une source officielle : "Yan Sasse a été ménagé par mesure préventive et il sera titulaire, samedi, contre Mamelodi Sundowns".

Quatre séances au programme

Après avoir bénéficié d'un jour de repos, les "Sang et Or" ont repris, hier, le chemin des entraînements. Quatre séances sont au programme de la préparation pour la demi-finale aller contre Mamelodi Sundowns. Une rencontre qui, rappelons-le, se déroulera samedi soir à partir de 20h00. Le huis clos est imposé aux entraînements comme d'habitude les semaines des matchs chocs.

%

Un effectif au grand complet

En prévision de l'explication du samedi, le staff technique disposera d'un effectif au grand complet. Aucune absence n'étant enregistrée pour cause de blessure ou de suspension. Et si on se réfère aux derniers matches de l'équipe, le match contre l'USM notamment, la concurrence bat son plein au niveau des trois compartiments. Sur le flanc droit de la défense, Mohamed Ben Ali et Raed Bouchniba s'arrachent le statut de titulaires et rivalisent avec beaucoup d'intensité à ce sujet. À chacun un profil et des qualités différentes.

A l'entrejeu et avec le retour de Ghailane Chaâlali qui a débuté les derniers matches comme titulaire, Zakaria El Ayeb ne rate pas une occasion pour apporter le plus escompté durant les minutes de jeu que lui offre Miguel Cardoso. Enfin, en attaque, Mohamed Ali Ben Hammouda se bat toujours pour arracher une place de titulaire. Mais la concurrence est très rude avec un Rodrigo Rodrigues, buteur et passeur, outre qu'il pèse lourdement sur les défenses adverses. Cardoso a toutes les cartes en main, à lui de bien les utiliser lors de l'acte 1 de ce duel devant Sundowns.