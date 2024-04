Tunisie: A Béni Khédache et à Sidi Makhlouf - Deux maisons des jeunes bientôt opérationnelles

Ce qui manque le plus dans les différentes régions de l'intérieur, ce sont bien des structures et réalisations spécifiques à nos jeunes, déjà désoeuvrés et sans emploi. Doter le gouvernorat de Médenine de deux maisons des jeunes s'inscrit dans la perspective de favoriser bien-être et épanouissement.

Le gouvernorat de Médenine est parmi les plus grands gouvernorats du pays. Il compte au total 9 délégations et 3 postes frontaliers terrestre, aérien et maritime. Et pour être sincère, on peut affirmer, sans risque de se tromper, que Béni Khédache et Sidi Makhlouf sont les deux délégations les moins bien loties de l'ensemble.

C'est probablement la raison pour laquelle le gouverneur de la région, Saïd Ben Zayed, a pris en considération ce critère et, priorité oblige, il a rendu visite à la localité d'El-Kosba, à Sidi Makhlouf, puis à Ksar Jedid à Béni Khédache, où il s'est enquis des travaux du parachèvement ds deux maisons des jeunes.

Accompagné des responsables de la région et de membres de l'ARP et du conseil régional, le gouverneur a fait le tour des différentes composantes de ces deux projets, financés par l'Agence des Etats- Unis pour le développement international ( Usaid ) dans les deux délégations précitées.

Bientôt fin prêtes, ces deux maisons des jeunes comprennent, chacune, une salle de sport multidisciplinaire, bien équipée, une bibliothèque, un club de bicyclettes, une salle de musique et un espace pour la présentation de spectacles. Tout cela s'inscrit dans le cadre de la coopération établie entre les autorités régionales et la direction de la jeunesse et du sport dans le gouvernorat.