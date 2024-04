Tunisie: Italie - Une formation préparatoire pour se lancer dans le bâtiment

Présidant une réunion, le gouverneur de Bizerte a indiqué que le projet veut stimuler la dynamique économique et de développement et offrir des opportunités d'emploi stables aux jeunes entrepreneurs et demandeurs d'emploi dans la région.

Une séance de travail s'est tenue, hier, au siège du gouvernorat de Bizerte, consacrée à la présentation du projet de formation d'une centaine de personnes dans le secteur du bâtiment et activités connexes. Un programme cofinancé par le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale et le département italien des Affaires étrangères.

Présidant la réunion, le gouverneur de Bizerte a indiqué que le projet veut stimuler la dynamique économique et de développement et offrir des opportunités d'emploi stables aux jeunes entrepreneurs et demandeurs d'emploi dans la région.

Il sera mis en oeuvre dans trois gouvernorats, dont Bizerte, moyennant un coût total estimé à 6 millions de dinars, a fait savoir le militant tunisien installé en Italie Hédi Khairat. Les régions concernées sont les délégations de Bizerte-Nord, Mateur et Sejnane, du fait qu'il existe des centres de formation dans le secteur de la construction dans ces villes.

Khairat a expliqué que le programme prévoit une formation dans le secteur au profit d'un certain nombre de formateurs tunisiens dans la région de Pérouse, en Italie, assortie d'une période de suivi des stagiaires en Tunisie, avant de passer à la phase de formation approfondie.

Il a ajouté que chaque candidat souhaitant lancer son projet recevra une subvention financière de l'ordre de 33 mille dinars, avec accompagnement technique, outre l'existence d'opportunités de travail dans l'une des entreprises italiennes actives dans le secteur.