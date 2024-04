Madagascar: Adema - Des aéroports internationaux à rénover

Les autorités de la société Aéroports de Madagascar (Adema) réfléchissent aux moyens de développer et de mettre aux normes les aéroports internationaux de la Grande île.

Des financements et une remise aux normes de dix aéroports discutés avec la Banque mondiale. Les dirigeants de la société de gestion des aéroports de Madagascar ont rencontré il y a quelques jours Antonio Nunez, représentant de la Banque mondiale en charge des infrastructures et du numérique. Il s'agit d'une entrevue au cours de laquelle les points clés touchant aux infrastructures aéroportuaires ont été abordés.

Selon l'Adema, l'objectif de cette rencontre était « d'examiner la possibilité de financement des investissements prioritaires d'une part, et d'améliorer les infrastructures et installations aéroportuaires, d'autre part». Des aéroports secondaires qui portent pourtant les liaisons aériennes internes dans le pays. Leur développement s'avère vital pour désenclaver économiquement certaines zones du pays. À noter que cette société de gestion des aéroports compte dans son giron dix principaux aéroports, sous sa gestion. Hormis l'aéroport international d'Ivato et de Nosy Be, l'étude de faisabilité des investissements et de développement de plusieurs aéroports, d'Antsiranana à Tolagnaro, est actuellement en cours, fait savoir la société. Ces études engagées depuis l'année dernière sont financées par la Banque mondiale.

Ainsi, la société de gestion aéroportuaire explore toutes les pistes. Un investissement conséquent devrait être affecté au développement des aéroports. Selon l'Adema, chaque aéroport aurait besoin d'un investissement de cinquante millions de dollars. Pour le moment, les infrastructures aéroportuaires du pays restent limitées et doivent être améliorées. Des projets d'extensions d'infrastructures aéroportuaires ont été avancés il y a quelques années, à l'instar de l'aéroport de Morondava.

L'amélioration d'infrastructures aéroportuaires permet, entre autres, d'améliorer aussi la connectivité aérienne intérieure, mais aussi et surtout avec l'extérieur, pouvant ainsi accueillir des aéronefs commerciaux avec des tailles plus ou moins importantes. Cela permet par là même de développer les offres de fret et de transport de passagers.