Madagascar: Basketball - Les lycéennes d'Ampefiloha visent un troisième sans faute

Le tournoi de basketball inter-lycées dénommé « All Step », réunissant neuf lycées dans la circonscription d'Analamanga, après trois semaines de compétition, attire de plus en plus de spectateurs à chaque rencontre. Pour les matchs de ce jour sur trois terrains différents, le clou du spectacle sera le match retour entre les lycéennes de Saint François Xavier Antanimena et celles du Lycée moderne Ampefiloha qui visent un troisième sans faute en terrain hostile. L'entrée en lice des garçons du lycée privé Sainte Chantal de Soanierana promet également du spectacle à partir de 13 heures 30 minutes.

Sur le terrain du lycée privé de Saint François Xavier Antanimena, les propriétaires du lieu, après avoir joué trois matchs dont deux victoires et une défaite, tenteront de chercher un troisième succès contre les filles du Lycée moderne Ampefiloha (LMA). Mais avec l'avantage du terrain et l'appui de ses supporters, les basketteuses d'Antanimena pourront créer la surprise. Ce sera une mission difficile car les filles de LMA n'ont jamais connu la défaite depuis le début du tournoi.

Les lycéennes d'Ampefiloha, après avoir surclassé facilement les joueuses du lycée de l'institut Sainte Famille samedi dernier sur le score de 40-22 (11-4, 10-3, 4-8, 15-7), visent un troisième sans faute ce jour. Sous la direction du technicien Aimé Randria ou coach Mémé, entraîneur du LMA, remporter une victoire ce jour est largement à la portée des lycéennes d'Ampefiloha.

%

Chez les garçons, la belle maîtrise des basketteurs de Sainte Chantal de Soanierana a convaincu tout le monde. Ces lycéens figurent parmi les principaux prétendants au sacre final.

En deux sorties, ils ont enregistré deux victoires : 53-50 face aux basketteurs d'Andohalo samedi dernier et 83-66 devant les garçons de LMA le samedi 6 avril.En jouant à domicile ce jour, les lycéens de Sainte Chantal sont largement favoris. Leur force réside dans la complicité et l'automatisme sur le terrain. « Nous sommes restés fidèles à notre style de jeu : assurer chaque rebond et mener des contres rapides. Mes joueurs se connaissent parfaitement et notre réussite repose sur la cohésion et la complémentarité sur le terrain. Chacun a bien intégré son rôle et ils sont toujours à l'écoute des consignes données par le coach. Pour le match de demain (ce jour), l'objectif ne change pas : chercher la victoire pour la troisième fois consécutive », confie Théophile Randrianoelisoa, coach de Sainte Chantal.