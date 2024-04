Congo-Brazzaville: Catastrophes naturelles - Le don de la Turquie réceptionné

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a reçu, le 16 avril à Brazzaville, le don de la Turquie destiné aux victimes des inondations et autres intempéries dans différentes localités du pays. Un don constitué des vivres et non vivres (allant de l'alimentation à la literie). « Hier quand la Turquie était touchée par le tremblement de terre, le Congo n'est pas resté bras croisé. Aujourd'hui, au nom de la solidarité agissante entre les deux pays, la Turquie nous vient en aide », a déclaré la ministre en remerciant le donateur.

Pour sa part, l'ambassadeur de la Turquie, Hilmi Ege Turemen, a précisé que cette assistance humanitaire est la réponse de son pays à l'appel que le gouvernement avait lancé aux partenaires et pays amis pour venir en aide aux victimes des inondations à travers un plan de réponse multisectoriel. « Ce geste s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et le Congo », a fait savoir le diplomate turc.

Dans cet élan de solidarité entre le Congo et ses partenaires, plusieurs pays, bien avant la Turquie, ont apporté l'assistance humanitaire aux victimes des inondations et tempêtes ayant rasé leurs habitations. Des entreprises et des Fondations ont fait autant.