Congo-Brazzaville: Catastrophes naturelles - L'assistance humanitaire va se poursuivre

Dans les localités où les sinistres se sont produits alors que la caravane humanitaire avait déjà été lancée, l'assistance sera apportée aux victimes. « Aucun sinistré ne sera laissé au bord de la route », a indiqué la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

La caravane humanitaire, à travers laquelle le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a apporté assistance aux victimes des catastrophes naturelles, notamment des inondations et tempêtes, devait s'arrêter à Pointe-Noire et dans le Kouilou. Mais, « l'assistance va se poursuivre dans les localités qui viennent d'être touchées dans la Cuvette, le Niari, le Pool, entre autres », a fait savoir la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire. C'est donc dans ces localités que l'assistance sera apportée afin de soulager les peines des sinistrés.

Tout récemment à Pointe-Noire, l'assistance humanitaire, constituée des vivres et non vivres dont les kits de construction, a été apportée à 8 545 ménages affectés par les inondations pour un total de 54 733 personnes touchées dont 24 006 enfants scolarisés. Au premier arrondissement Lumumba : 1536 ménages ; Mvoumvou :1907 ménages ; Tié-Tié : 1850 ménages ; Loandjili : 1194 ménages ; Mongo-Mpoukou : 1320 ménages et Ngoyo : 728 ménages.

Par ailleurs, dans le département du Kouilou, il y a eu 3 245 bénéficiaires de l'assistance humanitaire, soit 728 ménages. Loango : 254 ménages ; Hinda : 33 ménages ; Mvouti : 101 ménages ; Kakamoeka : 171 ménages.

La ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa a salué la résilience dont la population de Pointe-Noire et du Kouilou a fait preuve en supportant le poids du sinistre jusqu'à ce que l'aide du gouvernement lui parvienne.

Il convient de rappeler que c'est le 13 février que le premier convoi humanitaire, notamment fluvial, avait été déployé dans la zone septentrionale du pays pour secourir les sinistrés vivant dans les localités riveraines du fleuve Congo. Ainsi, l'assistance avait été apportée aux victimes des inondations dans les départements de la Likouala, de la Sangha, de la Cuvette et de la Cuvette Ouest, des Plateaux, du Pool et de Brazzaville.

Le 21 mars, le second convoi avait été mis en route par le Premier ministre pour apporter de l'aide aux victimes des sinistres dans la zone méridionale du pays. C'est ainsi que les sinistrés de la Lékoumou, la Bouenza, du Niari, du Kouilou et de Pointe-Noire ont reçu des kits humanitaires. Pointe-Noire et le Kouilou étaient considérés comme les points de chute mais la réalité sur le terrain oblige le gouvernement et ses partenaires à poursuivre l'assistance humanitaire.