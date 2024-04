Gabon: Célébration de la première Journée Nationale de la Femme gabonaise - Une étape significative après le Coup de Libération

Ce mercredi 17 avril 2024, le Gabon célèbre sa première Journée Nationale de la Femme Gabonaise après le coup de libération. Il n'est pas anodin que cette célébration coïncide avec l'organisation du Dialogue National, symbolisant un nouveau chapitre dans l'histoire du pays.

Dans le cadre de ce dialogue, les Gabonais ont fait le choix de penser ensemble et équitablement, de construire intelligemment en s'appuyant sur l'innovation pour provoquer le changement. Cette décision vise à améliorer les conditions de vie des populations en renforçant les services sociaux de base et en assurant une protection sociale adéquate.

Les violences faites aux femmes et aux filles demeurent un fléau aux multiples facettes dans notre pays, constituant une violation flagrante des droits humains et une infraction réprimée par la loi. Ces violences engendrent des traumatismes physiques et psychologiques durables, affectant profondément les femmes, les filles et même les garçons.

L'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que la lutte contre les discriminations basées sur le genre, sont des enjeux majeurs soulevés lors du Dialogue National. Réaliser l'égalité des genres et promouvoir des innovations sont essentiels pour conduire des changements positifs au sein de nos sociétés.

Sous la direction du Général de Brigade, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, le CTRI s'engage à améliorer l'environnement juridique national pour garantir le respect des droits humains par toutes les composantes de la société.

Il est temps de reconnaître la femme gabonaise comme un agent de développement à part entière, mais notre environnement socio-culturel demeure souvent hostile à cette idée. Il est crucial d'innover en consolidant les acquis en faveur de l'égalité des genres et en encourageant la participation des femmes dans tous les secteurs, y compris la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.

J'invite nos leaders de tous les secteurs à soutenir et encourager les femmes engagées dans diverses activités, et j'exhorte chacun d'entre nous à contribuer à accélérer le progrès vers l'égalité des sexes.

En cette Journée Nationale de la Femme Gabonaise, célébrons les réalisations des femmes et engageons-nous à construire un avenir plus égalitaire et inclusif pour tous.

*Bonne Journée Nationale de la Femme Gabonaise.*