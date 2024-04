Madagascar: Élections législatives - Trois nouvelles candidatures retenues par la HCC

La liste des candidats pour les prochaines élections législatives a été dévoilée par la Ceni, hier tard dans la soirée. Un candidat est repêché par la HCC et deux autres n'ont pas été autorisés à se retirer de la course.

C'est acté. Hier tard dans la soirée, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a publié la liste définitive des candidats pour les élections législatives du 29 mai prochain. La liste ne connaît pas de grands changements par rapport aux délibérations de la Ceni et des Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec). Sauf que la Haute Cour Constitutionnelle repêche Jean-Christophe Razafimanantsoa, candidat de la plateforme «Firaisankina» pour le district de Vavatenina. Lui qui, faute de mobiles money, n'a pas pu payer la caution à temps. Il a été autorisé à la verser lundi dernier et la Ceni l'inclut parmi les candidats dans la liste définitive.

Sur les dix-sept requêtes auxquelles a répondu l'institution d'Ambohidahy, seule celle de Jean-Christophe Razafimanantsoa a eu gain de cause. Deux autres candidats ont été retenus par la HCC et listés par la Ceni. Et ce, malgré leur volonté de se retirer de la course aux sièges à l'Assemblée nationale. Voahirana Hanitra Rajoelina, candidate indépendante dans le district de Tana VI et Haritiana Rasolonirainy, lui aussi indépendant dans le district de Fianarantsoa I, ont tous deux adressé une requête à Ambohidahy afin que la Haute Cour les laisse retirer leurs candidatures. Néanmoins, ils n'ont pas eu gain de cause auprès de la HCC qui rejette leurs requêtes et en même temps les envoie dans les starting-blocks des législatives.

Procédure

Si la liste définitive venant de la Ceni était attendue dans la journée d'hier, elle n'a été publiée qu'aux environs de vingt-deux heures. La raison de ce retard avancée par l'organe de préparation des élections est la lourdeur de la procédure. «On a fini en début d'après-midi nos délibérations mais ce sont les transcriptions qui ont pris du temps», a expliqué Soava Andriamarotafika, rapporteur général de l'organe, au téléphone, hier soir. Le nombre de candidats en lice pour les législatives avoisine les quatre cent quatre-vingts, dont quatre cent soixante-huit validés par les Ovec, les dix autres ajoutés par la Ceni après les contestations des décisions des Ovec par certains prétendants. Et les deux que la HCC n'a pas acceptés de retirer. Le fait que la Ceni sorte la liste des candidats par district ne facilite pas le travail sur le nombre exact des candidats. Aucune statistique au niveau national n'a été publiée par l'institution d'Alarobia.

Soava Andriamarotafika rapporte que c'est le district de Vangaindrano qui voit le plus grand nombre de candidats avec neuf listes qui sont en course. Au contraire, les districts de Sambava et de Lalangina n'ont qu'une seule liste de candidat pour les élections du 29 mai. L'Irmar fait cavalier seul dans ces deux districts. Ce qui aurait pu être aussi le cas du district de Vavatenina sans le repêchage à la dernière minute du candidat du Firaisankina Jean-Christophe Razafimanantsoa par la HCC.

Avec le tirage au sort des numéros des candidats qui se tiendra aujourd'hui, la course aux sièges à Tsimbazaza débute réellement. Des candidats pour leurs propres successions et nouveaux venus dans la sphère politique, coalition pro-pouvoir et ceux de l'opposition se lancent dans une lutte acharnée dans le but d'obtenir la majorité des sièges à la Chambre basse.

L'heure est aux démissions des ministres

Comme prévu par les textes de loi, les sept membres du gouvernement qui se présentent pour les élections législatives sont priés de déposer leur démission dès lors que la liste officielle des candidats est publiée par la Ceni. Jusqu'à maintenant, le seul qui l'a fait est Augustin Andriamananoro, ministre de la Communication et de la Culture. Il a déposé hier sa lettre de démission au Palais d'Ambohitsorohitra et a été reçu par le secrétaire général de la Présidence. Pour rappel, le ministre Augustin Andriamananoro est le porte-étendard de la Coalition pour la majorité présidentielle (Irmar) dans le district de Tana I, où il sera confronté notamment à Paolo Raholinarivo, président du syndicat des administrateurs civils et à Maître Hanitra Razafimanantsoa du Firaisankina.