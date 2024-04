Afrique: MASA 2024 - Abidjan - Les talents malgaches sous les feux de la rampe

Actuellement à Abidjan, Madagascar brille dans cinq disciplines artistiques distinctes lors de la treizième édition du Festival MASA 2024, dédié aux artistes africains et de la diaspora, et qui se tient jusqu'au 20 avril.

Madagascar est représenté par cinq disciplines artistiques distinctes, réunies pour présenter les talents malgaches au Festival Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA) 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Du mouvement envoûtant de la danse avec la compagnie Up the Rap, à l'émerveillement du cirque et de la marionnette avec la compagnie Zolobe, en passant par le récit captivant de la compagnie Miangaly, le slam poétique d'Abdoulanlim Abdillah, alias Hichim, et les mélodies envoûtantes de Masabao, la diversité culturelle de Madagascar est mise en lumière sous les feux de la rampe africaine.

La treizième édition du Festival MASA, dédiée aux artistes africains et ceux de la diaspora, bat son plein jusqu'au 20 avril, offrant une plateforme vibrante pour les rencontres professionnelles, les présentations artistiques, les expositions, et bien plus encore. Depuis le coup d'envoi du festival samedi dernier, les troupes malgaches se sont distinguées avec des performances exceptionnelles.

La compagnie Miangaly a ébloui le public avec «L'Enfant et le Tambour de Nuit», tandis que la compagnie Up the Rap a électrisé la scène hier soir et continue ce jeudi. Hichim a partagé son slam poétique «Chaise Vide 19» et Masabao a envoûté les spectateurs avec son spectacle musical «Voyage Musical à Madagascar», rythmé par le «Taroba Beko».

La compagnie Zolobe a présenté le spectacle «Sakasaka», une pièce alliant le rire et l'eau, offrant un voyage comique au coeur de ce thème, avec la participation de cinq artistes talentueux. «Nous avons bénéficié de la prise en charge totale de nos transports locaux et internationaux, ainsi que de la restauration. De plus, nous avons reçu des cartes nous donnant accès à tous les spectacles du festival et nous permettant de rencontrer d'autres acteurs culturels, programmeurs et divers professionnels», souligne Hichim. De son côté, la Compagnie Miangaly ajoute: «Ces premiers jours au MASA ont été une source d'enrichissement, avec la présence d'artistes talentueux venant du continent et d'ailleurs, et des discussions inspirantes sur le développement des industries culturelles et créatives».

Vitrine de talent

Pour les artistes malgaches, le MASA ne représente pas une simple compétition, mais une vitrine de l'art malgache. Le festival est une référence incontournable pour l'art vivant en Afrique, offrant une plateforme idéale pour promouvoir les artistes malgaches à l'international. «Nous avons l'intention de commercialiser nos spectacles auprès des programmateurs de festivals et des institutions. De fait, nous sommes impatients de participer à des rencontres professionnelles le 18 avril pour leur présenter nos projets, nos performances et notre travail», précise Hichim.

Avec soixante-sept artistes invités et cent trente-trois spectacles au programme, dont Madagascar compte cinq représentants dans cinq disciplines différentes, le Festival MASA 2024 se place sous le thème stimulant «Jeunesse, Innovation et Entrepreneuriat : des leviers pour le développement des industries des arts du spectacle africain». Les organisateurs prennent en charge tous les frais de voyage, y compris les visas, les billets d'avion et l'hébergement, pour assurer la participation de tous.