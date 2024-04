Angola: Le PGR et l'ONUDC renforcent leur coopération

Luanda — Une délégation de haut niveau de l'Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), dirigée par le directeur adjoint des opérations, BO Mathiasen, a tenu mardi, une réunion avec le procureur général de la République, Hélder Fernando Pitta Gróz, dans le cadre du renforcement continu de la coopération internationale.

A l'occasion, BO Mathiasen, spécialiste depuis 30 ans dans la lutte contre la criminalité et la drogue, a souligné que le partenariat entre l'Angola et l'ONUDC est considéré comme stratégique, notamment en raison de l'excellence dans la coordination en termes de coopération avec le procureur général de la République d'Angola.

La rencontre a permis de faire le point sur les actions développées jusqu'à présent, d'évaluer les meilleures solutions et d'envisager la coopération dans d'autres domaines de la justice et de l'affirmation de l'État de droit, une réalité qui place de plus en plus l'Angola à l'avant-garde dans la lutte sans trêve contre la criminalité et simultanément la récupération d'actifs.

Depuis les actions de formation jusqu'à la mise en oeuvre de nouveaux projets communs, des efforts ont été déployés, des deux côtés, pour souligner que la coopération dans le cadre du projet PRO.REACT a été positive, importante et doit se poursuivre, en raison de l'intérêt manifeste de l'Union européenne pour continuer à le financer.

Le PGR souhaite élargir la coopération dans d'autres domaines de la justice, notamment dans la prévention de la criminalité, la justice pénale pour mineurs et, en général, la numérisation des processus, le contrôle numérique des prisons et, en particulier, la lutte contre la criminalité.

A la réunion ont participé, du côté de l'ONUDC, le chef de la section Cybercriminalité et blanchiment d'argent, Glen Prichard, la coordinatrice du projet PRO-REACT, Manuela Carneiro, et la représentante régionale pour l'Afrique australe, Jane Marie Ongolo.

Aux côtés du Bureau du Procureur général de la République se trouvaient la procureure générale adjointe de la République, Inocência Maria Gonçalo Pinto, le procureur général adjoint de la République, Gilberto Mizalaque Vunge, la directrice nationale par intérim des enquêtes et actions pénales, Esperança Jorge et la directrice du Bureau d'échanges et coopération internationale, André de Brito Domingos.