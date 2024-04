Angola: La première dame de la République réitère l'interaction permanente avec la jeunesse

Ondjiva (Angola) — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a réitéré mardi, à Cunene, l'importance de l'interaction permanente avec les jeunes et les adolescents, à travers la création d'une plateforme de débat et de soutien.

Ana Dias Lourenço a fait cette déclaration à la fin du cycle de conférences destiné aux jeunes et adolescents de la province de Cunene, soulignant que l'action vise à changer les comportements, afin de devenir capable de faire face aux adversités et aux défis des temps nouveaux.

A cet effet, elle a souligné l'existence d'actions et de projets visant, de manière efficace, à répondre aux besoins et désirs des jeunes et adolescents de la province.

Elle a fait valoir que les jeunes constituent la force motrice du pays et qu'avec le soutien et les conseils des adultes, ils doivent devenir des agents de changement.

C'est pour cela qu'elle a évoqué la nécessité de croire, d'être persévérants, résilients et unis pour trouver des solutions qui puissent soutenir les politiques publiques, non seulement pour la province de Cunene, mais à l'échelle nationale.

Concernant le cycle de conférences, elle a indiqué qu'il visait à trouver une plateforme de partage de sujets importants concernant la santé et le bien-être, afin que les jeunes aient des attitudes et des comportements responsables.

Parmi ceux-ci, elle a souligné ceux relatifs à la santé et aux soins personnels, afin d'impliquer les jeunes dans la recherche de réponses dans les services disponibles dans les unités de santé et de conseil, ainsi qu'à travers la recherche dans des livres et des formats numériques.

Dans ce sens, elle a parlé du débat sur la santé sexuelle et reproductive, la grossesse et les mariages précoces, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la planning familial et leurs implications sur la santé mentale des adolescents et des jeunes.

Elle a ajouté que l'intention est de répondre à plusieurs demandes des jeunes, louant la capacité et le désir démontrés par les participants, devenant un exemple en termes de connaissances, de formation et de maîtrise pour aborder les thèmes présentés.

Pour sa part, la gouverneure de la province de Cunene, Gerdina Didalelwa, a exprimé sa gratitude pour la réalisation de cet événement, qui a un grand impact sur la conscientisation de la société, en particulier des jeunes et des adolescents, en matière de santé physique et mentale.

Elle a mentionné que les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la consommation excessive de boissons alcoolisées et de substances psycho-actives constituent des problèmes qui méritent la plus grande attention de la part de la famille et de la société, car ils se présentent comme des phénomènes qui compromettent l'avenir des jeunes et du pays.

Selon la gouvernante, il s'agit de problèmes sociaux qui nécessitent des solutions positives, en particulier dans la province qui partage une vaste frontière avec la Namibie, avec une grande mobilité de personnes de différentes nationalités, ce qui entraîne une augmentation des maladies sexuellement transmissibles et de la consommation de substances psycho-actives.

A titre d'exemple, elle a indiqué qu'au cours de l'année 2023, Cunene a enregistré 1.436 cas positifs de VIH/Sida, résultant de 52.536 tests effectués, dont 861 ont commencé le traitement.

Gerdina Didalelwa a également affirmé que les grossesses chez les adolescentes sont un phénomène qui s'intensifie de plus en plus, augmentant négativement le taux d'abandon scolaire.

Pour cette raison, elle a indiqué que la promotion du cycle de conférences encouragera un mode de vie sain chez les jeunes, préviendra les maladies et éveillera le sentiment de responsabilité personnelle et collective.

La mission à Cunene s'inscrit dans des programmes sociaux et communautaires que sa fondation Ngana Zenza pour le développement communautaire (FDC) développe en Angola en faveur des populations.

Parallèlement à la conférence, Ana Dias Lourenço a visité le site pour mettre en oeuvre le projet de services intégrés d'accompagnement des adolescents et des jeunes.

Pour ce mercredi, dernier jour de travail, il est prévu une réunion pour faire le point sur le projet « Naître libre pour briller ».