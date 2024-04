Ethiopie: Le Conseil des ministres a approuvé la politique de justice transitionnelle

Addis Abeba — Le Conseil des ministres a approuvé aujourd'hui le projet de politique de justice transitionnelle.

Selon un communiqué publié par le conseil, la politique approuvée entrera en vigueur à compter de sa date d'approbation.

L'Éthiopie a fait diverses tentatives pour résoudre les violations des droits de l'homme, les conflits civils, les récits injustifiés et les abus qui se sont produits et se poursuivent à différents temps avec un large éventail de victimes et d'auteurs, a ajouté le communiqué.

Cependant, ces approches n'ont pas encore apporté la solution durable souhaitée car elles n'ont pas été mises en oeuvre dans le cadre d'une justice transitionnelle universelle fondée sur la vérité, la réconciliation, la miséricorde et la justice et guidée par une politique claire dans un cadre inclusif, flexible et axé sur les droits de l'homme.

On a appris qu'un projet de politique approuvé à l'unanimité a été soumis au conseil des ministres pour gérer et mettre en oeuvre le processus de justice transitionnelle de manière organisée, intégrée et efficace au niveau national.

En outre, le conseil a délibéré sur un projet de loi sur les fonctionnaires fédéraux.

Le projet de loi a été présenté lors de la 29ème session ordinaire du Conseil des ministres pour permettre la mise en oeuvre de la politique basée sur la politique approuvée de prestation et d'administration des services publics.

Il devrait également contribuer à combler les lacunes dans le processus de mise en oeuvre du projet de décret approuvé en 2010, explique le communiqué.

En outre, le projet de loi a été élaboré pour établir un système adapté à notre époque et résoudre les problèmes rencontrés dans la réalisation d'une administration libre, indépendante, efficace, accessible et responsable.

Le conseil a discuté en détail du projet de décret et l'a soumis à l'unanimité à la Chambre des Représentants du Peuple pour approbation.