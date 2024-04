Afrique: AMLS 2024 - Les leaders des Médias d'Afrique en Conclave à Nairobi en Mai

communiqué de presse

En réponse aux appels pressants de nombreux professionnels des médias et acteurs du secteur à travers l’Afrique qui pensent qu’une industrie des média libre, indépendante, professionnelle et florissante est essentielle à l’avenir du continent, AllAfrica Global Media va organiser son Sommet annuel des leaders de média (AMLS - allAfrica Media Leaders' Summit) du 08 au 10 mai 2024 à Nairobi, au Kenya.

Sous le thème « Repenser les Médias d’Afrique en cette Période de Mutations Profondes», l’édition de cette année intervient au moment où les institutions journalistiques telles que la presse écrite et audiovisuelle africaine ont connu des changements majeurs dans le secteur, indique le communiqué. Dès lors, relever les défis auxquels elles sont confrontées devient un impératif.

En effet, l’AMLS 2024 réunira plus de 250 dirigeants, propriétaires et professionnels des médias d’Afrique de premier plan (représentant presque tous les pays et territoires africains).

A cela s’ajoutera des acteurs médiatiques mondiaux, des leaders d’opinion, des responsables gouvernementaux, des chefs d’entreprise, des universitaires, des champions de la société civile et des partenaires au développement pour discuter du secteur des médias et du rôle essentiel qu’ils doivent jouer pour façonner l’avenir de l’Afrique.

Les principaux objectifs du Sommet seront de partager une compréhension des forces qui façonnent l’intégration de l’Afrique et de s’aligner sur le rôle des média africains dans l’élaboration du récit de la transformation économique et de l’intégration du continent.

Un 2éme objectif est aussi annoncé notamment le soutien des dirigeants et des professionnels des médias à travers une ère de changements rapides et de perturbations technologiques constantes avec le monde dans un contexte marqué par l’IA, la numérisation ainsi que le fléau de la désinformation.

Pour rappel, le 4 novembre 2008, le jour même où le monde a assisté à l’élection de Barack Obama en tant que premier président afro-américain des États-Unis d’Amérique, AllAfrica Global Media écrivait sa propre histoire, à six mille kilomètres de l’autre côté de l’Océan Atlantique, à Dakar, au Sénégal.

Avec le soutien de la Banque mondiale, Ecobank, Coca-Cola et la Fondation Bill et Melinda Gates, se tenait à Dakar un rassemblement continental réunissant une cinquante des leaders de média les plus influents d’Afrique.

Le Forum est rapidement devenu le rassemblement annuel le plus important pour les dirigeants des médias et les acteurs du secteur.