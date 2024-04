Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Avril 2024

Algérie : Foire commerciale intra-africaine 2025 - Alger signe l'accord d'accueil

La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (Iatf) se tiendra en 2025, en Algérie. Si à l’annonce, le 14 novembre 2023, au Caire, en Egypte, à la clôture de la journée dédiée à l’Algérie, il n’y a pas eu plus de précision, c’est aujourd’hui chose faite. Cette foire se tiendra, précisément, du 4 au 10 Septembre 2025 à Alger, en Algérie. Et ce, avec la signature de l’accord d’accueil, le 16 avril 2024, à Alger qui confirme l’accueil par Alger de cette Foire organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec l’Union africaine et le Secrétariat exécutif de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). (Source : fratmat.info)

Ghana : Cacao - Le siège de l’Iccig inauguré aujourd’hui à Accra

C’est ce jeudi 18 Avril 2024 qu’aura lieu à Accra au Ghana, l’inauguration du siège de l’Initiative cacao Côte d’Ivoire Ghana. En présence d’une forte délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé qui représente le Président Alassane Ouattara et en présence de Nana AKufo- Addo, Président du Ghana. En attendant, le Comité spécial du Iccig s'est réuni à Accra le 16 avril 2024 pour préparer la 6ème réunion du comité de pilotage. La réunion a été présidée par le vice-président du comité spécial, M. Ray Ankrah (Dga chargé des finances et de l'administration du Cocobod) en remplacement du président du Comité, Dr Koffi NGoran (Diga du Conseil du Café-Cacao) qui n'a pas pu y participer. Le président de séance a animé la réunion avec l’appui du Secrétaire Exécutif, M. Alex Assanvo. (Source : Presse locale)

Niger : Hydrocarbures- Niamey va fournir à Bamako 150 millions de litres de carburant

Le Niger et le Mali ont procédé, le mardi 16 avril à Bamako, à la signature d’un contrat de fourniture de carburant au terme duquel, la Société Nigérienne de Pétrole (Sonidep) va fournir à Energie du Mali (Edm Sa) 150 millions de litres de gasoil d’une valeur totale de plus de 42 milliards de Francs Cfa soit un prix préférentiel de 328 F Cfa le litre. Avec ce contrat, Bamako devient ainsi le premier client de Niamey en termes de quantité de carburant acheté, ce qui permettra au pays d’alimenter ces centrales électriques afin de pallier au déficit d’électricité auquel il fait face depuis des mois. C’est le Premier ministre de la Transition malienne Dr Choguel Kokalla Maiga qui a présidé la cérémonie de signature du contrat de fourniture de carburant entre la Société nigérienne de pétrole (Sonidep) et Energie du Mali (Edm. Sa). ( Source: actuniger.com)

Sénégal : Coopération régionale- Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie ce matin

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectue une visite en République islamique de Mauritanie ce jeudi 18 avril 2024, pour rencontrer son homologue, le Président Ould Cheikh El GHAZOUANI, Président en exercice de l’Union africaine. (Source : adakar.com)

Cote d’Ivoire : Projet pour la mobilité entrepreneuriale - 5 entrepreneurs sélectionnés en route pour la Belgique

Une cérémonie à l'aéroport d'Abidjan à l'intention de cinq Ivoiriens, en route pour la Belgique, marquant ainsi le démarrage du Projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale. Ils sont cinq Ivoiriens dont 4 représentants de coopératives cacaoyères et un artisan chocolatier qui séjournent en Belgique du 15 au 25 avril 2024. Ils sont bénéficiaires du Projet pilote pour la mobilité entrepreneuriale entre la Côte d’Ivoire et la Belgique (Pem N’Zassa). Quelques heures avant leur départ, une cérémonie d’aurevoir a été organisée à leur intention dans l’après-midi du lundi 15 avril 2024, à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. (Source : Fratmat.info)

Togo : Activités portuaires- Le Port autonome de Lomé met en service son centre d’appel

Le Port autonome de Lomé (PAL) a mis en service son Centre d'appel ce mardi 16 avril 2024. Ce call center déjà opérationnel depuis le mois de mars dernier, va assurer une meilleure relation de communication entre la direction du Port et les utilisateurs de la plateforme logistique de Lomé. De façon concrète, via le Centre d’appel, la clientèle du Port de Lomé peut à tout moment (24h/24 et 7j/7) saisir l’administration portuaire pour faire part d’éventuelles difficultés rencontrées dans les différentes démarches sur l’espace logistique. La plateforme d’appels téléphoniques accessible au 8818 est équipée de 10 cabines avec un personnel formé, pour répondre aux besoins spécifiques et pour fournir des informations sur les escales des navires, sur les marchandises import-export, sur le suivi des paiements des factures et la gestion des réclamations et plaintes. Le personnel peut également alerter les équipes compétentes du port pour assurer l’assistance au transport et au transit des marchandises. (Source : alome.com)

Bénin : Marine nationale béninoise- Le Capitaine de Vaisseau Dossa HOUNKPATIN prend le Commandement

C’est désormais officiel depuis ce mardi 16 avril 2024. L’État-Major de la Marine nationale a un nouveau patron. Il s’agit du Capitaine de Vaisseau Dossa HOUNKPATIN, nommé en Conseil des ministres le 11 avril dernier par le Président Patrice TALON. Présidée par Fortunet Alain NOUATIN, Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale, la cérémonie de prise de commandement s’est déroulée dans le respect des traditions militaires, et en présence du Haut Commandement Militaire dont le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises, le Général de Division Fructueux GBAGUIDI. Au cours de la cérémonie, le Capitaine de Vaisseau sortant Jean Léon OLATOUNDJI nommé en avril 2022, a retourné le drapeau national, symbole du commandement et de la patrie, au Ministre de la Défense, Monsieur Fortunet Alain NOUATIN qui l'a transmis aussitôt au nouveau Chef d'État-Major qui l’arrache. Puis, d’un ton ferme, il exige de tout le personnel de la Marine Nationale, de reconnaître désormais comme Chef, le Capitaine de Vaisseau Dossa HOUNKPATIN, de lui obéir dans l’intérêt de la Marine et du Bénin et d’œuvrer à l’exécution des règlements pour la réussite de sa mission. (Source : acotonou.com)

Rca : Coopération - Paris et Bangui adoptent une « feuille de route » pour relancer leur relation

La France et la République centrafricaine ont adopté mercredi « une feuille de route » en vue de mettre en place un « partenariat constructif » et relancer leur relation, lors d'une rencontre à Paris entre les présidents Emmanuel Macron et Faustin-Archange Touadéra. Cet entretien au palais présidentiel de l'Elysée, le deuxième entre les deux chefs d'Etat en un peu plus de six mois, vise à mettre fin à une brouille entre les deux pays. Les relations bilatérales se sont fortement dégradées après le rapprochement de Bangui et de la Russie en 2018. « Dans la continuité de leur dernière rencontre, le 13 septembre dernier, les deux dirigeants ont endossé une feuille de route », a indiqué la présidence française dans un communiqué. « Elle vise à mettre en place le cadre d'un partenariat constructif qui respecte la souveraineté de l'Etat, afin de contribuer à la stabilité, de renforcer une cohésion nationale aussi large que possible et d'accompagner le développement économique et social » de la Centrafrique, a ajouté l'Elysée. « Un mécanisme conjoint de suivi de ces engagements a été également adopté par les deux dirigeants », a-t-on précisé à l'issue de ce déjeuner de travail qui a permis de passer en revue « les différents aspects de la relation bilatérale ainsi que la situation régionale ». La France a dénoncé ces dernières années l'emprise croissante du groupe paramilitaire russe Wagner en République centrafricaine, en l'accusant d'exactions et de pillage des ressources naturelles. ( Source :abangui.com)