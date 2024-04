Sénégal: Saint-Louis / Renouvellement du bureau départemental de l'union des anciens combattants et victimes de guerre - Serigne Abdou Ndiaye s'engage à développer le social et la solidarité

Le bureau départemental de l'union des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Louis a été renouvelé avant-hier, lundi 15 avril, avec un nouveau président élu, en la personne de Serigne Abdou Ndiaye. Il compte axer sa mission sur le social et la solidarité et faire de la maison des combattants de Saint-Louis une vitrine. Il invite les soldats en activité à être courageux et disciplinés, tout en respectant leur devise.

Le renouvellement du bureau départemental de l'union des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Louis a eu lieu à la maison du combattant située au quartier sud de l'île. Sur deux (02) postulants à savoir le président sortant pape Abdoulaye fall et SErigne Abdou Ndiaye, ce dernier a été élu avec 24 voix et devient ainsi le nouveau président de l'union départementale des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Louis.

Le président sortant, pape Abdoulaye Fall, a obtenu 19 voix et occupe à présent le poste de 1er vice-président départemental. Une élection qui s'est déroulée en toute transparence et à l'unanimité, Ndoucoumane male est choisi pour occuper le poste de 2ème vice-président et Mamadou Sow au poste de 3ème vice-président départemental. Ce bureau de l'union départementale des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Louis a, aux poste de secrétaire départemental, Cheikh Sarr qui a été désigné à l'unanimité, avec comme adjoint Pata Bindia. Pour le poste de trésorier départemental, à l'unanimité, c'est Gora Ngom qui a été plébiscité et il a comme adjoint Magaye Sarr.

Le président de l'union régionale des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Louis, Maka fané a profité de l'occasion pour inviter tous les membres à redoubler de dynamisme et d'abnégation avant de se féliciter du bon déroulement de cette élection. Il est attendu les jours à venir à Dagana et Podor où il procédera également au renouvellement des deux bureaux départementaux.