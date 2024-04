Angola: Environ 590 zones nettoyées de mines à Huambo

Huambo — 591 zones de la province de Huambo, couvrant une superficie de 19 millions 74 mille 145 mètres carrés de terrain, ont été déclarées exemptes de mines et d'engins explosifs, a appris l'ANGOP de bonne source.

L'information a été fournie mercredi par le directeur général de l'Agence nationale de lutte contre les mines (ANAM), Leonardo Sapalo, lors de la consultation avec les autorités de la province de Huambo sur le processus de libération des communautés des zones minées connues.

A l'occasion, Leonardo Sapalo a signalé qu'il s'agissait de zones suspectées de contamination par les restes de guerre, avec l'enlèvement de 14 mille 438 mines, dont 14 mille 144 antipersonnel et 294 antichar, en plus de 11 mille autres. 259 engins explosifs non explosés.

Il a indiqué qu'après avoir étudié l'impact des mines sur les communautés, dont les surfaces ont été répertoriées depuis 2007 jusqu'à nos jours, de nombreuses actions de déminage ont été menées par divers opérateurs, notamment publics, non gouvernementaux et privés, afin d'éliminer les zones identifiées.

Il a souligné l'importance accordée par l'Exécutif angolais au secteur de l'action contre les mines, qui a contribué à atteindre les objectifs stratégiques recommandés dans les communautés, depuis la création de conditions de sécurité, les programmes sociaux et de reconstruction, avec un accent sur le développement national.

Leonardo Sapalo a déclaré que des travaux internes et externes ont été menés pour déterminer les zones et, par conséquent, poursuivre le processus opérationnel et administratif déjà entamé pour conclure, identifier, éliminer et détruire les mines, afin de déclarer les communautés indemnes de contamination.