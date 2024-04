Afrique Australe: La Zambie veut coopérer avec l'Angola dans les secteurs de l'éducation et de la santé

Menongue — Le consul général de la République de Zambie dans les provinces de Cuando Cubango, Lunda-Sul et Moxico, Bonifácio Musumali, a souligné ce mercredi, à Menongue, les secteurs de l'éducation et de la santé comme principaux axes de coopération, visant la proximité entre les deux peuples.

Intervenant lors de la réunion de courtoisie tenue au gouvernement provincial de Cuando Cubango, Bonifácio Musumali a déclaré que, dans le cadre des accords de coopération prévus, les citoyens de la province de Cuando Cubango commenceraient à recevoir une formation dans les provinces frontalières du nord-ouest et de l'est de la Zambie, étant dans une première phase axée sur la langue anglaise.

De même, a poursuivi le diplomate, les citoyens zambiens auront la possibilité de recevoir une formation en langue portugaise dans la province de Cuando Cubango, comme moyen d'améliorer la communication entre les citoyens des deux pays et de renforcer la coopération dans d'autres domaines d'activité.

Il a rappelé que dans le secteur de la santé, des mesures ont été prises et qu'elles doivent simplement être améliorées, car son pays partage des expériences avec l'Angola, tant dans la formation spécifique que dans la prise en charge des patients qui viennent dans ses hôpitaux à la recherche de solutions à divers problèmes de santé, notamment dans la région de Mungo, limitrophe de la municipalité de Rivungo.

« Les deux gouvernements sont engagés en faveur du développement de leur peuple. Les gouvernements centraux, au niveau présidentiel, élaborent leurs politiques, mais les autres doivent interagir et mettre en oeuvre des actions dans le cadre de la proximité géographique, respectant les systèmes juridiques et des institutions des deux Etats", a-t-il souligné.

Le diplomate a également exprimé son intérêt pour la coopération dans les domaines du commerce et de l'agriculture, ajoutant que la Zambie organiserait une exposition internationale entre le 31 juillet et le 5 août, et a invité le gouvernement provincial et les hommes d'affaires de Cuando Cubango à participer à l'événement.

Dans le cadre de sa visite de travail de trois jours, le diplomate rencontrera le commandant de la Police nationale et délégué du ministère de l'Intérieur à Cuando Cubango, ainsi que visitera la prison et les Services de migration et étrangers.

Le dernier jour de travail, il est prévu une rencontre avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Cuando Cubango (CCICC) et une visite guidée à la Compagnie sidérurgique de Cuchi.

Pour sa part, la vice-gouverneure de Cuando Cubango pour les secteurs politique, social et économique, Helena Chimena, a salué cette intention, affirmant que tant en termes de formation du personnel que dans le secteur de la santé, la Zambie fait un travail très humaniste en assistant les Angolais.

Elle a donc considéré l'échange entre les deux peuples et gouvernements comme une valeur ajoutée.

Elle a réitéré que la province est riche en ressources naturelles, en terres arables et en eau abondante, en plus du tourisme, dont on peut tirer parti en établissant des partenariats.