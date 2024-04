Angola: L'Agenda 2050 intègre 72 % d'énergies renouvelables

Icolo et Bengo — Le plan d'action du secteur énergétique 2023-2027, aligné sur l'agenda à long terme 2050, prévoit la diversification continue du mix énergétique afin d'incorporer au moins 72 pour cent d'énergies renouvelables.

Cette information a été fournie mercredi, à Abou Dhabi, par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, lorsqu'il intervenait à la 14ème Assemblée de l'Agence internationale des énergies renouvelables aux Émirats arabes unis.

Selon le responsable, sur les 72% d'énergie renouvelable, 1,2 GW proviendront de sources solaires d'ici 2027 et, avec cela, il est prévu d'atteindre un taux d'électrification de 50%, dans un investissement total d'environ 12 mille. millions de dollars américains.

Dans ce cas, a-t-il poursuivi, les institutions financières et le secteur privé sont appelés à jouer un rôle décisif.

Selon un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès, le projet de construction de parcs solaires photovoltaïques devrait être achevé dans les prochaines années, contribuant ainsi à augmenter la capacité installée de production solaire photovoltaïque de 584,50 MW injectés dans le réseau et 90 MWh avec 25 MWh de stockage sur batterie.

Plus récemment, deux projets d'électrification ont été approuvés et sont en vigueur dans les provinces de l'est et du sud de l'Angola, qui permettront d'accéder à l'électricité à plus de six millions d'habitants dans 132 localités.

Ces solutions comprennent principalement des systèmes solaires avec accumulateurs, leurs réseaux de distribution respectifs, ainsi que des systèmes solaires individuels, qui réduiront le temps de construction des infrastructures.

L'Angola participe à la 14ème Assemblée internationale des énergies renouvelables, au cours de laquelle les dirigeants de plusieurs États membres discutent des politiques, stratégies et projets visant à stimuler la transition vers une matrice énergétique plus propre et plus durable.