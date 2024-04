Angola: L'UE annonce l'octroi de 10 millions d'euros pour les projets liés à la justice

Luanda — L'ambassadrice de l'Union européenne (UE) en Angola, Rosário Bento Pais, a garanti mercredi, à Luanda, une augmentation de 10 millions d'euros, aux 2,5 millions déjà mis à disposition pour soutenir un projet du secteur de la justice et lutte contre la corruption, dans le cadre du projet PRO.REACT.

Ce financement (10 millions d'euros) vise à poursuivre le PRO. REACT, qui devrait se terminer en novembre prochain.

Le projet PRO. REACT, lancé en 2021, vise à soutenir le renforcement du système national de confiscation des avoirs et est une initiative du gouvernement angolais, financée par l'Union européenne, qui est mise en oeuvre par le Bureau du procureur général (PGR) et le Bureau des Nations Unies pour Drogues et Crime (ONUDC).

Cette garantie a été donnée à la presse par l'ambassadrice Rosário Bento Pais, lorsqu'elle intervenait en marge de la Conférence sur le renforcement du partenariat entre l'Angola, l'Union européenne et les Nations Unies, informant qu'à cette occasion, des actions sont en cours de définition avec les différents Organismes gouvernementaux et partenaires qui le mettront en oeuvre.

Selon la diplomate, le projet PRO. REACT a atteint des objectifs importants, notamment dans le domaine de la législation et de la formation des formateurs de magistrats.

Elle a fait savoir qu'au cours de l'exécution du projet, certaines lacunes ont été constatées au niveau statistique, car il est nécessaire de renforcer les connaissances en matière de collecte de données fiscales et financières illicites, afin d'obtenir une plus grande transparence.

Rosário Bento Pais a également déclaré que d'autres défis de ce processus concernent également la récupération des actifs financiers, la transparence et l'utilisation des actifs.

La Conférence, qui s'est déroulée ce mercredi, a réuni des magistrats du Ministère Public et du Pouvoir Judiciaire, des diplomates, des experts internationaux, entre autres invités, et avait pour objectif de renforcer le partenariat entre les institutions dans le domaine de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.