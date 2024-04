Congo-Kinshasa: Julien Paluku publie un ouvrage sur la présence de l'ONU au pays

« Recueil annoté des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies sur la République démocratique du Congo de 1960 à 2023 », c'est le titre de l'ouvrage écrit par Julien Paluku Kahongya, ministre de l'Industrie.

Le vernissage du livre a eu lieu le mardi 16 avril à Kinshasa, en présence du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula.

Dans ce livre de plus de 800 pages, préfacé par Vital Kamerhe, l'auteur fait une analyse scientifique et critique de la présence de l'ONU en RDC.

Julien Paluku questionne la capacité du gouvernement congolais à capitaliser la présence de l'ONU sur son sol à travers les différentes résolutions prises en faveur de la RDC par le conseil de sécurité.

« 156 résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité doublée d'une présence de plus de 25 ans des Nations-Unies, en 73 ans, ont-elles permis à la RDC de résoudre les problèmes d'ordre politique, économique, sécuritaire auxquels elle se rapporte ? c'est une question que toute le monde se pose. Mais la question peut aussi être posée autrement en ces termes : la RDC a-t-elle bien joué sa partition afin de rentabiliser au tant de résolutions prises à son sujet et en sa faveur ? », s'interroge cet ancien gouverneur de la province du Nord-Kivu.

Julien Paluku poursuit : « Et donc la question est posée pour savoir on peut bien blâmer la présence des Nations unies, mais n'est-il pas le temps aussi de nous blâmer pour n'avoir rien fait de sa présence et profiter de son budget d'un milliard de dollars ? Eh bien, il faut lire les résolutions pour situer le niveau des responsabilités. Imaginons-nous un seul instant si depuis 1960 il n'y avait pas eu des Nations unies et de système des Nations unies présents au Congo, ce que serait devenue la République ? Je crois qu'on aurait passé à la somalisation de la RDC ».