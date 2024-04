Congo-Kinshasa: Insécurité dans l'Est - Bruxelles veut aider Kinshasa à restaurer la paix

La Belgique s'est engagée, mardi 16 avril, à aider la RDC à ramener la paix dans sa partie Est, en proie aux violences armées.

L'ambassadrice de la Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, l'a dit au sortir d'une audience avec le vice-gouverneur du Nord-Kivu, à Goma :

« Pour la Belgique, c'est aussi une priorité de voir comment on peut s'engager pour essayer d'aider à ramener la paix dans cette partie du monde qui n'a déjà que trop souffert depuis longtemps. La Belgique a été parmi les premiers pays à dénoncer, et à demander que les troupes rwandaises se retirent et qu'elles arrêtent aussi l'appui au groupe armé du M23. Il faut aussi qu'on retourne autour de la table et que les Présidents se voient pour trouver ensemble une façon de ramener la paix ».

La diplomate belge a regretté que la guerre qui sévit dans l'Est de la RDC y entraine énormément des souffrances.

Elle dit penser évidemment aux nombreuses familles déplacées qui vivent dans des conditions abominables et qui ne demandent que la paix revienne pour qu'elles retournent travailler les champs et que leurs enfants retournent à l'école.

Roxane de Bilderling a également encouragé le processus politique et diplomatique pouvant entrainer la désescalade dans l'Est de la RDC.

Mais pour elle, la priorité est que la souveraineté de la RDC soit respectée :

« L'Angola fournit un effort de médiation, mais il va de soi que toute solution doit respecter la souveraineté de la RDC. Il n'est pas question de revoir les frontières congolaises. Mais on sait aussi que la paix ne reviendra que si on se met autour de la table. Et dans cet esprit-là la Belgique appui aussi la RDC, notamment, je pense à notre coopération militaire, mais avant tout, il faut que la violence cesse ».