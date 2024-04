Sénégal: Cheikhou Kouyaté sur le décès de son père - 'C'est comme si une partie de moi était partie'

Le milieu de terrain des Lions, Cheikhou Kouyaté, dit avoir eu le sentiment qu'une partie de lui est partie à l'annonce du décès de son père, une mauvaise nouvelle qu'il avait pressentie par diverses manifestations physiques, en pleine Coupe d'Afrique des nations, en janvier dernier, en Côte d'Ivoire.

"J'ai senti le décès de mon père bien avant qu'on me l'annonce, parce que 24 heures avant, j'ai eu des frissons. Je ressentais un froid de canard. À l'entraînement, Gana et mes coéquipiers me taquinaient sur le fait que je m'étais habillé en mode hiver alors qu'il faisait très chaud à Yamoussoukro", la deuxième ville de la Côte d'Ivoire qui abritait la poule du Sénégal, a-t-il confié dans un entretien avec l'APS.

"Je leur ai fait comprendre que je ressentais un froid, mais ils continuaient à me taquiner. Une fois à l'hôtel, j'ai encore dit à Gana que j'avais le corps lourd et que ça n'allait pas. C'est comme si je commençais à attraper une grippe. Quelques heures après, on m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle", a déclaré le milieu de terrain de Nottingham Forest, club de l'élite anglaise.

Il dit avoir aussi ressenti une peur après l'annonce du décès de son père. "Pourquoi j'ai eu peur ? Juste parce que je me suis dit qu'il y a une partie de moi qui est partie. Je me suis tournée vers Idrissa Guèye et je lui ai dit : louange à Allah, l'unique".

Le décès de son père, Bandiougou Kouyaté, l'avait contraint à abandonner ses coéquipiers pour assister à ses funérailles à Dakar avant de retrouver le regroupement des Lions avant le match contre le Cameroun, remporté par le Sénégal, 3-1.

"Dans l'immédiat, Idy [Gana Guèye] m'a dit qu'une partie de toi est partie, c'est difficile de perdre un parent, mais il faut t'en remettre à Dieu. Il m'a fait revenir à la raison pour accepter" la situation, a-t-il dit au sujet du soutien de son compère du milieu des Lions qui l'a aidé à tout remettre à Dieu, selon lui.

"Gana m'a dit d'accepter la volonté divine", a ajouté l'ancien capitaine des Lions, champion d'Afrique avec le Sénégal en 2021.