Congo-Brazzaville: Célébration - La langue chinoise à l'honneur dans la capitale

Instituée par l'Organisation des Nations unies, la célébration de la Journée internationale de la langue chinoise a lieu le 20 avril de chaque année. Pour 2024, cette journée a été célébrée par anticipation à Brazzaville.

La célébration de la journée internationale de la langue chinoise au Palais des congrès de Brazzaville a été marquée par les prestations scéniques des élèves de l'école internationale chinoise, des apprenants de la langue chinoise à l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville et au complexe scolaire Révolution et Gampo-Olilou.

Ces différentes prestations ont débuté par le spectacle de danse "Petites fleurs" par les élèves de l'école internationale chinoise, suivi du choeur "Nan Shan Nan" toujours par les élèves de l'Ecole internationale chinoise. Le slam a été également au rendez-vous de cette célébration avec la prestation d'un étudiant de l'institut Confucius sur le texte "Elle". Après le garçon, c'est une demoiselle étudiante du même institut qui a brillamment interprété la chanson "Juvénile". Les jeunes de la classe Confucius ont été aussi au menu de cette célébration à travers la récitation de poésie intitulée "Accidentel" et "Toujours". Une autre élève de classe Confucius a interprété avec une voix angélique la chanson "Ami". Enfin, les élèves de l'Ecole internationale chinoise ont interprété la chanson "Qili Xiang".

Les arts martiaux n'ont pas été en marge de cette célébration. Une démonstration très applaudie par le public a fait l'objet de cette commémoration. Il y a aussi un dialogue comique "Spectacle d'idiomes" par les élèves de classe Confucius. Les étudiants de l'institut Confucius sont revenus de nouveau sur scène avec la récitation du poème "La jeunesse au Congo". Avant que leurs condisciples n'interviennent sur la chanson "La patrie". La chanson "Laisse le monde plein d'amour" a été interprétée par les élèves de classe Confucius. Enfin la célébration de la journée internationale de la langue chinoise a pris fin avec la prestation des étudiants de l'institut Confucius, à travers la chanson "Mon avenir n'est pas un rêve". Une chanson qui a époustouflé la grande salle du Palais des congrès.

Une langue pleine d'avantages

Dans son mot d'usage, le directeur congolais de l'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi de Brazzaville, Antoine Ngakosso, a circonscrit l'événement et montrer les avantages d'apprendre la langue chinoise. « L'institut Confucius de l'université Marien-Ngouabi a signé un partenariat depuis 2012 avec l'université de Jinan en Chine. Nous sommes des partenaires depuis 2012 et depuis lors on a déjà fait des merveilles, former des étudiants congolais, octroyer des bourses aux étudiants congolais, des voyages en Chine. Voilà des avantages que la culture et la langue chinoise apportent aux jeunes congolais. Vous qui êtes jeunes, je vous encourage à venir étudier la langue chinoise davantage. Ainsi dit, je vous souhaite une bonne célébration de la fête de la culture chinoise », a-t-il déclaré.

A titre de rappel, l'institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi a été créé en 2012 et ouvert officiellement en 2013 sous la haute autorité des présidents de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso. Il a pour mission de promouvoir la langue et la culture chinoises au Congo. Et depuis son ouverture en 2013, cet établissement a déjà formé plus de dix mille congolais en langue chinoise et octroyé plus d'une centaine de bourses aux étudiants congolais.