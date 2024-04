Afrique Centrale: Armel Luyzo Mboumba - « L'appui du Yaoundé Film Lab est inestimable »

interview

Parmi la cinquantaine de projets reçus dans le cadre du Yaoundé Film Lab 2024 qui se tiendra en juin prochain au Cameroun, dix duos d'auteurs/producteurs ont été retenus et parmi eux le duo congolais Ralff Therance en tant qu'auteur et réalisateur du film en préparation « Rap de la forêt » et Armel Luyzo Mboumba en tant que productrice à travers sa boîte La forge prod. Entretien avec Armel Luyzo Mboumba autour de l'aboutissement de ce second sacre en tant que duo réalisateur-producteur avec Ralff Therance.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Étiez-vous sûr d'être retenu au Yaoundé film lab ?

Armel Luyzo Mboumba (A.L.M.): Nous avions confiance en notre projet, mais nous savions aussi que la compétition était forte. Être retenu au Yaoundé Film Lab est donc une agréable surprise qui confirme la pertinence de notre travail.

L.D.B. : Quels sont vos sentiments par rapport à cette victoire supplémentaire en tant que duo producteur-réalisateur avec Ralff Therance ?

A.L.M. : Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants pour cette nouvelle opportunité. C'est une victoire qui témoigne de notre engagement et de notre passion pour le cinéma documentaire congolais. Travailler en tant que duo producteur-réalisateur avec Ralff Therance est une expérience enrichissante, et cette nouvelle victoire renforce notre collaboration.

L.D.B. : Concrètement que vaut l'appui de cette initiative Yaoundé Film Lab ?

A.L.M. : L'appui du Yaoundé Film Lab est inestimable. Cela nous offre une plateforme pour présenter notre projet à un public plus large, ainsi qu'un accès à des ressources et des conseils précieux de la part d'experts de l'industrie. De plus, cela renforce notre crédibilité et notre visibilité dans le domaine du cinéma.

L.D.B. : Quelle est donc la prochaine étape pour le projet du film documentaire « Rap de la forêt »?

A.L.M. : La prochaine étape pour le projet du film documentaire "Rap de la forêt" est de poursuivre le développement du scénario et de la pré-production. Nous allons également travailler sur la recherche de financement et sur la constitution de notre équipe de tournage. Notre objectif est de commencer le tournage dès que possible.

L.D.B. : De quoi parle le film?

A.L.M. : Le film documentaire "Rap de la forêt" explore l'émergence d'un mouvement musical unique au coeur de la forêt tropicale. À travers des rencontres avec des artistes locaux et des témoignages des membres de la communauté, le film examine l'impact du rap sur la culture et l'environnement de la région.

L.D.B. : Que réservez-vous de plus au public pour cette année 2024 ?

A.L.M. : Pour cette année 2024, nous réservons au public une série d'événements promotionnels comprenant des avant-premières exclusives, des interviews avec l'équipe de production et des projections spéciales dans des festivals de cinéma locaux et internationaux. Nous sommes également en train de développer du contenu supplémentaire pour engager notre public et partager des aspects inédits de la production des films.