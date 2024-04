Angola: BIC et FGC signent un accord de soutien aux projets durables

Luanda — Un protocole d'entente visant à faciliter l'accès au crédit pour les micro, petites et moyennes entreprises, coopératives et entrepreneurs individuels (MPME) a été signé mardi, entre le Fonds de Garantie de Crédit (FGC) et la Banque BIC.

Le mémorandum vise à renforcer l'opérationnalisation de la Ligne de Soutien aux Projets Durables (LAPS, sigle en portugais) et a été signé par deux représentants de chaque partie, à savoir le président du Conseil d'Administration, Luzayadio Simba, et l'administrateur du secteur d'affaires, Eduardo Katalahary Mohamed, par FGC, tandis que du côté du BIC les signataires sont le président du Comité exécutif, Hugo Teles, et l'administrateur Jorge Veiga.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire d'État chargé de l'Investissement public, Ivan dos Santos.

A l'occasion, le PCA du FGC, Luzayadio Simba, a déclaré que l'accord compenserait le manque de garanties réelles que connaissent les MPME, les coopératives et les entrepreneurs individuels lors de la demande de crédit.

Il a ajouté que, dans le cadre de cette ligne, l'accord prévoit l'octroi de garanties automatiques d'un million à 200 millions de kwanzas.

Luzayadio Simba a expliqué que LAPS a été "conçu" pour que la banque puisse gérer les processus en fonction des conditions et des limites de sa capacité et de sa stratégie.

"En plus du LAPS, le FGC exploite également la ligne GAP (Garantie d'appui à la production ) avec la banque BIC, avec une limite de garantie allant jusqu'à cinq millions de dollars, équivalent en kwanzas", a-t-il souligné.

À son tour, le président du Conseil d'administration de la banque BIC, Hugo Teles, a déclaré que l'accord renforce le partenariat existant avec le fonds, apportant la nouveauté de l'émission de garanties automatiques allant jusqu'à 200 millions de kwanzas, pour les MPME certifiées.

« Les banques offrent aux hommes d'affaires des facilités leur permettant d'accéder aux garanties et au financement publics. Nous voulons être un moteur de l'économie», a-t-il déclaré, garantissant que la banque fait des efforts pour réaliser des projets dans le secteur productif.

Selon lui, l'Etat a déjà fait sa part, en fournissant ce mécanisme de garanties publiques, et les banques facilitent l'octroi de crédits. C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, « il suffit que les clients présentent des projets qui contribuent au développement de la production nationale ».

Dans le cadre de la Ligne d'Appui aux Projets Durables (LAPS), le FGC a signé des accords avec sept banques commerciales, à savoir BIC, BCA, BPC, Banco YETU, BCGA, BCS, Millennium Atlântico, pour faciliter l'accès au crédit bancaire des coopératives, des agriculteurs familiaux, des micro et petites entreprises.