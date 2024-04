Congo-Kinshasa: Volker Turk attire l'attention de la communauté internationale sur la situation « tragique » du Nord-Kivu

Le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk a attiré, mercredi 17 avril, l'attention de la communauté internationale sur la situation « tragique » qui sévit dans la province du Nord-Kivu.

Ce haut fonctionnaire de l'ONU l'a dit lors de sa visite au camp de déplacés de Bulengo, dans l'Ouest de la ville de Goma.

« J'ai parlé avec des personnes chassées de leurs zones d'origine à cause de la violence, des massacres, des viols et qui se trouvent dans cette même situation. Cela me brise le coeur de voir des personnes déplacées dans une situation extrêmement précaire, ici, sur ce site et qui veulent la paix », a t-il souligné.

Volker Turk affirme que ces déplacés lui ont exprimé leur besoin de retourner dans leur village et retrouver leur vie d'antan. Une situation qui ne peut être rendue possible que par la restauration de la paix et par la fin des violences.

« Que ces conflits s'arrêtent et que tout le monde qui exerce une influence sur les groupes armés pour que la violence s'arrête », a demandé ce haut fonctionnaire de l'ONU.

Dans son périple dans cette partie de la RDC, le Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk a été accompagné par la cheffe de la MONUSCO, Bintou Keita.