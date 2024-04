Angola: Un jeune homme lance un livre sur Hoji-ya-Henda

Luanda — Contribuer à l'éducation patriotique, motivationnelle et historique de la jeunesse angolaise est l'objet d'un livre, écrit par Job António Ventura Bastos, qui sera lancé le 26 avril, au bâtiment Kilamba, à Luanda.

«Conheça o jovem comandante Hoji-ya-Henda» est le titre du livre, qui illustre les qualités et les expériences du jeune chef et commandant, immortalisé par ses actes héroïques.

Selon son auteur, l'oeuvre « s'incarne dans un simple geste littéraire et/ou culturel, pour contribuer à l'éducation patriotique, motivationnelle et historique de la jeunesse angolaise, en ayant comme modèle le jeune commandant dans son sens le plus profond de son être et de sa Nation ».

Job António Ventura Bastos est né à Luanda, et a suivi des études supérieures à la Faculté de Droit de l'Université Agostinho Neto, à Luanda. Il est également acteur, metteur en scène et écrivain, et a participé à plusieurs pièces de théâtre et remporté plusieurs prix au sein des troupes de théâtre et lors de festivals de théâtre.

Tiré à 500 exemplaires, l'ouvrage est composé de 82 pages, le deuxième livre de l'auteur a été publié par l'éditeur Where Angola. En 2014, il a lancé sa première oeuvre littéraire, intitulée « Os Cheiros e a Pátria ».