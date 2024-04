Sénégal: La Ville de Thiès porte à plus 1.000 les bourses scolaires octroyées cette année

Thiès — La mairie de la ville de Thiès a octroyé 831 nouvelles bourses de formation à des élèves et étudiants, portant cette année à 1.089 le nombre de bénéficiaires, compte tenu des 258 cas de renouvellement, a indiqué, mercredi, le maire Babacar Diop.

"Pour l'année en cours (2024), nous avons enrôlé 831 nouveaux bénéficiaires, plus 258 demandes de renouvellement de l'année dernière (soit un total de 1089 bourses) pour un montant de 208.780.655 FCFA", a notamment dit le maire.

Il prenait la parole lors d'une cérémonie de signature de conventions avec les 30 établissements agréés de la ville, devant accueillir ces boursiers.

Présidée par le gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé, cette cérémonie avait aussi enregistré la présence de bénéficiaires, de parents, de chefs d'établissement, de chefs de services techniques, dont l'inspecteur d'Académie.

Les élèves étudiants attributaires de ces bourses sont inscrits pour des formations professionnelles et techniques diplômantes, dans des filières aussi diverses que l'électricité, la couture, l'hôtellerie, les multimédias, le journalisme, la communication, le marketing, la plomberie, la mécanique, l'agriculture, la santé, entre autres.

Le maire de Thiès s'est dit "fier" de lancer la deuxième édition de ce programme de bourses scolaires municipales, qui, selon lui, vise à "soutenir les étudiants et les apprenants de tous les âges et de toutes les classes dans leur quête perpétuelle de connaissances et de compétences".

%

Il a précisé que ces bourses "ne sont pas seulement destinées à réduire les obstacles financiers à la formation, mais aussi à encourager l'excellence académique, l'innovation et le leadership".

C'est, a-t-il précisé, une façon de "donner à chacun la chance de réaliser ses rêves et de faire partie des futurs dirigeants et innovateurs de notre ville, de notre région, de notre pays et de notre continent".

"Durant l'année académique 2022-2023, la mairie de Thiès avait offert 651 bourses, pour une enveloppe de 101.972.625 FCFA", soit 68% des dossiers reçus, a-t-il rappelé.

La Ville de Thiès se fixe comme objectif de porter l'enveloppe dédiée aux bourses scolaires à 500 millions de FCFA avant la fin du mandat de l'actuelle équipe municipale, a-t-il dit. Elle envisage aussi, selon Babacar Diop, d'offrir des bourses d'excellence à des étudiants pour qu'ils aillent poursuivre leurs formations à l'étranger.

Le gouverneur a instruit l'inspecteur d'académie d'assurer un contrôle de l'utilisation de ces ressources par les établissements agréés.

Saluant cette "belle initiative" du maire de Thiès, le gouverneur Baldé, qui se veut un "militant de la formation de nos ressources humaines", appelées à conduire le développement du pays, a souligné que "le futur contexte mondialisé auquel les enfants sont en train d'être préparés", "sera marqué par une complexité grandissante et des changements aussi rapides qu'imprévisibles".

"Le monde qui sera le vôtre sera une machine impitoyable qui laissera de côté tous ceux qui n'ont pas bénéficié de la formation la plus adéquate", a-t-il souligné, réitérant une déclaration qu'il avait faite lors de son installation en tant que gouverneur de Thiès.

Pour lui, l'octroi de ces bourses contribue à la mise en oeuvre de l'équité et à l'égalité des chances, un voeu exprimé par tous les documents de politique économique et social du gouvernement du Sénégal.

Mamadou Ndiéguène, directeur de l'Institut panafricain de journalisme (IPAJ), basé à Thiès, a vanté cette démarche de l'autorité municipale, qui est "la bienvenue", puisqu'elle offre à la jeunesse une opportunité de se former. Surtout que beaucoup de jeunes n'ont pas les moyens de se payer une formation, a-t-il dit.

Selon lui, sur la trentaine de boursiers qui ont été orientés vers l'IPAJ, il y a des professionnels de l'information et de la communication en activité qui n'avaient pas encore été formés.