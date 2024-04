Madagascar: Littérature - Aina Razafiarison révèle la vie du premier savant malgache

Dans les méandres de l'histoire malgache, éclairée par la plume érudite de l'économiste et historien, le Pr Aina Andrianavalona Razafiarison, se dessine un portrait fascinant qui est celui du Dr Joseph Rasamimanana, le premier savant malgache. À travers un ouvrage imposant de quatre cent soixante pages, intitulé « La Culture de l'excellence », le professeur Aina Razafiarison convie le lecteur à un voyage dans la vie et l'oeuvre du pionnier et d'érudit émérite.

La présentation officielle de ce livre se tiendra ce samedi 20 avril à l'Académie malgache. Toutefois, depuis sa parution en décembre, l'ouvrage a déjà trouvé sa place dans des librairies telles que Md Paoly Analakely, Mille Feuilles Behoririka, et Librairie Tsipika.

Le récit de la vie du Dr Joseph Rasamimanana, chirurgien, spécialiste en phytothérapie, professeur et membre titulaire de l'Académie malgache, s'impose comme un témoignage précieux d'une époque révolue mais toujours vibrante dans la mémoire collective. « La biographie ainsi que les oeuvres du Dr Joseph Rasamimanana méritent d'être partagées avec tous les Malgaches. Il était un homme discret mais inoubliable dans l'histoire de Madagascar », souligne avec émotion Aina Razafiarison, l'auteur dévoué de cet ouvrage. « Nous avons un lien familial, donc j'ai eu accès à de nombreuses archives relatives à son histoire, ainsi que des récits transmis par sa famille. J'ai consacré trois années à la collecte de ces documents, suivies de deux années d'écriture dans deux langues ».

%

Dans chaque mot, dans chaque phrase, transparaissent la passion et l'engagement de l'auteur pour son sujet. Aina Andrianavalona Razafiarison ne se contente pas d'être un historien, il est aussi un ardent défenseur de la langue et de la culture malgaches. Que ce soit dans la version malgache ou dans sa traduction française, la maîtrise stylistique et la richesse lexicale de l'auteur captivent et inspirent. « Ceci n'est que le début », déclare l'auteur avec détermination. « Madagascar est riche en héritage intellectuel immense, souvent méconnu ou négligé. Nous avons non seulement le devoir de le préserver, mais aussi de le célébrer. Ce livre n'est qu'une étape dans cette mission ». En dédiant son ouvrage principalement aux Malgaches, dans leur langue maternelle, l'auteur aspire à toucher le coeur de son public, à tisser des liens profonds avec son héritage commun. Et ce n'est que le début d'une série d'initiatives visant à faire rayonner cette histoire auprès des jeunes générations.