Cote d'Ivoire: Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo veut encore grandir avec l'édition 2024

Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua), dont RFI est partenaire, se tiendra du 14 au 19 mai 2024.Ce 17 avril à Abidjan, Asalfo et l'équipe du groupe Magic System ont présenté le programme détaillé de cette nouvelle édition du Femua. Un événement qui ne cesse de grandir, d'année en année.

« Aujourd'hui, avec le sport, c'est vrai qu'on est champion d'Afrique. Mais avec la musique aussi, nous voulons demeurer cette plaque tournante de la musique africaine et il faudrait que le Femua deviennent la Coupe d'Afrique des nations de la musique. »

Depuis 16 éditions bientôt, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) n'est pas loin de devenir un champion toutes catégories en matière de festival de musiques.

D'ailleurs, lors de sa conférence, Asalfo, le patron du Femua, a présenté quelques chiffres qui donnent le vertige : 1 500 musiciens ou artistes se sont produits sur les scènes d'Anoumabo puis de l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), avec 40 pays représentés et plus de 5 millions de spectateurs depuis le début du festival.

Bref, Asalfo et son équipe aiment s'imposer des défis et, cette année, le challenge sera de mise : « Mais, comme d'habitude, on a la pression supplémentaire de faire de ce Femua, une édition inoubliable, surtout qu'on sort d'une CAN réussie. On s'est donc dit que, côté culturel, il faut aussi relever le défi. Et je crois qu'avec la programmation artistique qui a été faite, la Côte d'Ivoire va vivre des moments inoubliables du 14 au 19 mai prochains. »

Au rang des 20 artistes programmés cette année, la Nigériane Yemi Aladé, le Français Gims, Affou Keita, Fadall Dey ou le groupe Les Patrons, sans oublier TamSir et son Coup du marteau, chanson phare de la dernière CAN de football. Également annoncé : Patche di Rima, de la Guinée-Bissau, qui est le pays invité de ce 16e Femua.

La ville de Ferkessedougou a par ailleurs été choisie pour clôturer le Femua, le 19 mai prochain.