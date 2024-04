Gabon: Des certificats pour les séminaristes de l'École nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques

Former et performer son personnel, sont deux des missions dévolues à l'École nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques (ENCSG). Du 8 au 15 avril, ce sont 15 participants qui ont pris part au séminaire de renforcement des capacités sous la thématique : "Habitat et climat". Théorie et pratique étaient dans le programme de ce rendez-vous du donner et du recevoir. La fin du séminaire a permis aux séminaristes de recevoir, chacun, un certificat.

Ils étaient au total 15 participants ayant pris part, une semaine durant, au séminaire de renforcement des capacités au sein de l'École nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques (ENCSG) sous le thème : "Habitat et climat". La fin de cette séance de formation au personnel technique des secteurs public, parapublic et privé, dans le domaine du cadastre, de la cartographie et des sciences géographiques a été couronnée par la remise des certificats.

En lieu et place du Directeur Général Sylvain Ndounga M'biaka empêché, c'est le Directeur des Études, Jean Pierre Assoumou qui a présidé la cérémonie de clôture de ce séminaire de renforcement des capacités. Il a d'ailleurs, avant la remise des certificats, rappelé les deux principales missions de l'établissement, selon la loi 13/18 en son article 2. Il s'agit de la Formation et du perfectionnement du personnel technique des secteurs public, parapublic et privé, dans le domaine du cadastre, de la cartographie et des sciences géographiques.

"C'est dans le cadre du perfectionnement que l'établissement a organisé ce séminaire de renforcement de capacité qui a débuté le 8 avril sous le thème " Habitat et climat " expliquera le Directeur des Études, Jean Pierre Assoumou .

La pratique et la théorie étaient du rendez-vous de ce séminaire de formation. Les participants ont visité et touché du doigt : la base de production de matériaux de construction de Nzeng-Ayong ; les logements écologiques ; la maison pure Gaboma de l'Institut français du Gabon et le site d'aménagement de la Baie des Rois.

Aux dires du Directeur des Études de l'ENCSG, "les visites effectuées sur les différents sites, contribuent au renforcement des capacités des agents de l'administration dont il est originaire". Avec leur certificat en main, les séminaristes ont unanimement salué l'initiative. L'École nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques (ENCSG) promet par ailleurs, d'autres innovations d'ici les prochains mois.