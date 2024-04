Centrafrique: La France et le pays en voie de se réconcilier

Le président français, Emmanuel Macron, a reçu, le 17 avril, son homologue centrafricain, Faustin-Archange Touadéra. Les deux chefs d'Etat ont évoqué la situation en Centrafrique, dans la région ainsi que les différents aspects de la relation bilatérale.

L'échange entre les deux chefs d'Etat avait pour cadre un déjeuner de travail. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés à l'Elysée, il y a six mois, pour marquer leur volonté de retisser des liens après des années de brouille. La France avait dénoncé ces dernières années l'emprise croissante du groupe de mercenaires russe, Wagner, en République centrafricaine, l'accusant d'exactions et de pillage des ressources naturelles. Le rapprochement entre Bangui et Moscou a fortement dégradé les relations entre Paris et Bangui. Paris avait aussi déploré des campagnes de désinformation qui nourrissent le sentiment antifrançais dans ce pays et au-delà. Les résultats obtenus par les contingents français en Afrique et leur capacité à maintenir des positions stratégiques ont fait partie des échanges.

La rencontre du 17 avril aura permis de passer en revue les différents aspects de la relation bilatérale ainsi que la situation régionale, a indiqué l'Elysée. Dans « la continuité de leur dernière rencontre », en septembre, Paris et Bangui ont adopté « une feuille de route » en vue de mettre en place « un partenariat constructif » entre les deux pays. L'objectif affiché par l'Élysée est de « contribuer à la stabilité, de renforcer une cohésion nationale aussi large que possible et d'accompagner le développement économique et social de la Centrafrique ». « Un mécanisme conjoint de suivi de ces engagements a également été adopté par les deux dirigeants », a-t-il été précisé à l'issue du déjeuner de travail. Ce pourrait constituer un pas de plus en vue de normaliser les relations entre les deux pays.

La Centrafrique est l'un des pays francophones d'Afrique où Paris a vu son influence contestée par la Russie. Après elle, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont aussi pris leurs distances avec la France, tandis que la Russie y poussait ses pions.