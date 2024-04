Maroc: Marrakech - Focus sur la psychiatrie dynamique

Marrakech — "Défis Sociaux - Responsabilité Partagée en psychiatrie et psychothérapie" est le thème de la 20ème édition du Congrès international de la psychiatrie dynamique, dont les travaux ont démarré, mercredi à la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, avec la participation d'un parterre de spécialistes et d'experts, de professeurs universitaires et de chercheurs représentant 25 pays.

Organisée par la Société Marocaine de Psychiatrie Dynamique avec l'appui de la Société Mondiale de Psychiatrie Dynamique, cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 20 avril, intervient dans le cadre de l'évolution scientifique que connaît la psychanalyse pour le renforcement de la psychiatrie dynamique dans la prise en charge des troubles psychologiques.

Cette conférence, qui se veut une occasion pour les médecins spécialistes et les chercheurs d'échanger leurs expertises et expériences respectives en la matière et d'explorer les innovations dans le domaine de la santé mentale, vise à intégrer les problèmes sociaux mondiaux tels que la crise climatique et les pandémies et à promouvoir la recherche interdisciplinaire.

Les intervenants lors de cette séance d'ouverture ont ainsi souligné l'importance de cette rencontre qui tend à faire la lumière sur les évolutions médicales en la matière et à trouver des solutions en phase avec les mutations scientifiques contemporaines, soulignant la nécessité de relever tous les défis sociaux et ceux liés aux changements climatiques, qui ont un impact sur la psychologie des personnes touchées, à travers l'accompagnement des développements scientifiques dans ce domaine et le renforcement de la coopération entre les experts à travers le monde.

Ils ont aussi mis en relief les efforts déployés par la Société Marocaine de Psychiatrie Dynamique pour la mise en place d'une approche globale en phase avec les derniers développements scientifiques à la lumière de la dynamique que connaît le domaine de la psychiatrie au Maroc.

Un hommage a été aussi rendu à Dr Neshnav Nikolaj, ancien président de la Société Internationale de Psychiatrie Dynamique (WADP), pour sa contribution et ses recherches dans ce domaine pendant une vingtaine d'années.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Société Marocaine de Psychiatrie Dynamique, Hachem Tyal, a expliqué que la psychiatrie dynamique adopte dans son traitement des méthodes d'adaptation et ne s'appuie pas uniquement sur les médicaments, ajoutant que ce domaine de la psychiatrie a connu récemment une évolution scientifique en termes de diagnostic et de suivi.

L'organisation de ce congrès au Maroc, qui a franchi des pas importants dans le domaine du traitement psychiatrique, contribuera au rayonnement du Royaume à l'international, a souligné M. Tyal, également vice-président de la WADP.

De son côté, Dr Hassan Kharouaa, médecin et psychothérapeute à Oujda, a indiqué que ce 20è Congrès constitue une occasion idoine pour les participants d'échanger leurs expertises et expériences, et offre l'opportunité aux jeunes médecins de s'informer de près et prendre connaissance du développement scientifique en la matière.

Dans une déclaration similaire, il a ajouté que cette rencontre se veut aussi une occasion de mettre en valeur la dynamique des médecins marocains dans le domaine du traitement psychologique.

A noter que ce Congrès connaît la participation de 350 médecins et experts représentant 25 pays, qui aborderont notamment les facteurs sociaux et familiaux ainsi que ceux liés aux changements climatiques, outre le facteur migratoire suscitant des troubles psychologiques.