Cameroun: JO 2024 - Le pays forfait, Fabiola Makamte dénonce un 'couac' et des questions sans réponse

Le Cameroun ne participera finalement pas aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en handball féminin. Un véritable coup dur pour les "Lionnes Indomptables", privées de leur rêve olympique à cause d'un problème de visa.

Fabiola Makamte, capitaine de l'équipe, a exprimé sa déception et son incompréhension face à cette situation : "Ce genre de couac, c'est tout le temps. C'est une déception de ne pas pouvoir aller au bout de ses chances, de se voir imposer un résultat qu'on ne contrôle pas."

Qualifiées pour le Tournoi de Qualification Olympique (TQO) en Hongrie, les Camerounaises n'ont pas pu prendre l'avion faute de visas délivrés à temps. Une situation qui interroge et indigne la joueuse : "La compétition est prévue depuis le Mondial, on l'attend depuis octobre, ce sont les mêmes joueuses, l'équipe n'a pas changé. On sait juste que des documents n'ont pas été validés: lesquels? pourquoi? comment? On ne sait pas. C'est bizarre."

Privés de cette chance inespérée de participer aux JO, les handballeuses camerounaises voient leurs efforts réduits à néant. Un sentiment d'amertume que Fabiola Makamte ne cache pas : "Beaucoup diront qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir mais les filles y croyaient. On sort d'un bon mondial, on a tenu tête à des adversaires de taille. Il y avait de la place. Même sans parler de victoire, c'est toujours un plus d'aller faire jouer des grosses équipes."

Face à cette situation kafkaïenne, les questions fusent. Comment un tel imbroglio a-t-il pu se produire ? Qui est responsable de ce manque de diligence ? Les joueuses, victimes collatérales d'un système défaillant, méritent des réponses et des solutions pérennes pour éviter que de tels fiascos ne se reproduisent.