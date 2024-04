Ile Maurice: Trois nouvelles arrestations

Trois suspects ont été arrêtés la semaine dernière par les hommes de l'ASP Seebaruth de la Major Crime Investigation Team (MCIT). Ils sont soupçonnés d'avoir aidé le couple Santally à kidnapper et droguer la victime, Said Fakeermahamode, dans le but de le dépouiller de son argent. Les trois hommes, tous fichés par la police pour divers délits, font face à des accusations provisoires de «conspiracy to commit murder».

L'un d'entre eux, Jean Allan Ramphul, 50 ans, avait été appréhendé le 22 mars lors de la découverte macabre. Il avait été interrogé et avait fourni une explication avant d'être autorisé à partir. Cependant, il devait rester disponible pour les besoins de l'enquête. Le 7 avril, les agents de la MCIT l'ont de nouveau appréhendé avec un autre résident de Cassis, Vishal Residu, 28 ans. La MCIT soupçonne qu'ils ont aidé à kidnapper la victime et à lui administrer de la drogue, et qu'ils ont été rémunérés pour ce travail. Une troisième personne, Faezal Juggessur, un résident de Vallée-Pitot, a été arrêtée le 12 avril. Il a également comparu en cour. Les téléphones portables des suspects ont été saisis dans le cadre de l'enquête pour confirmer s'il y avait eu des communications entre les parties impliquées.

Le corps de Said Fakeermahamode, un habitant de Port-Louis âgé de 62 ans, a été découvert par la police le 22 mars, après que l'un de ses cousins avait signalé sa disparition à la police, car la victime était absente de son lieu de travail depuis longtemps. Said Fakeermahamode possédait plusieurs biens et était célibataire. Avec l'aide de ses amis, la police a pu arrêter Ziad et Shamnaaz Santally, connus des services de police et des toxicomanes. Ils gardent toutefois leur droit au silence. Ils sont cependant soupçonnés d'avoir kidnappé la victime et de lui avoir administré des drogues dans le but de le dépouiller. Plusieurs retraits ont été effectués sur le compte en banque de la victime pendant qu'il était séquestré.

L'autopsie a conclu que la victime est décédée des suites d'un oedème pulmonaire et cérébral aigu, et les enquêteurs attendent le rapport de toxicologie pour déterminer quelle substance a été administrée à la victime.