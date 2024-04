Ile Maurice: Recherches intensives pour retrouver Agnès Descombes, Damien Deruisseau et Teeshal Caunhye

Alors que les heures s'étirent et que les proches des disparus attendent avec anxiété des nouvelles, les autorités continuent les recherches dans l'espoir de retrouver Agnès Descombes, Damien Deruisseau et Teeshal Caunhye, disparus à Savinia et à l'îlot Sancho depuis dimanche.

Les deux premiers, âgés de 26 ans, ont été emportés par une forte vague lors d'une escapade en nature. Le couple campait avec des amis sur la plage de Savinia, à proximité du Souffleur. Alors que la jeune femme se promenait sur les rochers, elle s'est retrouvée en difficulté après avoir été happée par une grosse vague.

Damien Deruisseau, qui tentait de la secourir, a aussi été emporté. À l'îlot Sancho, Doorgesh Caunhye, 28 ans, et son frère Teeshal, 18 ans, deux habitants de Lallmatie, ont, eux, été surpris par une grosse vague alors qu'ils se trouvaient sur les rochers pour pêcher. Le corps de Doorgesh, aussi connu comme Kushil, a été repêché dans la baie de Ste-Marie par des volontaires. Teeshal, un collégien de la State Secondary School d'Ébène, est porté disparu. Depuis trois jours, la National Coast Guard, mobilisée, a déployé des efforts considérables pour tenter de localiser les disparus.

Face à l'ampleur de la zone à couvrir et aux conditions maritimes difficiles, l'équipe a été divisée en deux. L'une d'elles ratisse les régions de Gris-Gris à Mahébourg, alors que l'autre fait des recherches de Souillac à Bel-Ombre. Le soutien de l'hélicoptère de la police a aussi été sollicité. L'assistant surintendant Ahad Boolaky, le surintendant Takeshwar Singh Bobeechurn et le Deputy Assistant Superintendent of Police Vyas Chadeea, accompagnés des agents Nundloll, Baboolall, Luchmun et Marion, ont survolé Le Souffleur jusqu'au bassin dit Carangue, scrutant chaque recoin.