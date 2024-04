Ile Maurice: Les suspects feront trois mois de prison

Bradley Jean Clair, 22 ans et sans adresse fixe, a comparu en cour de district de Rivière-du-Rempart le lundi 15 avril pour vol. Il a plaidé coupable et a écopé d'une peine de prison de trois mois.

Le suspect, fiché au poste de police de Petite-Rivière, a été pris en flagrant délit de vol dans la caisse d'une commerçante au bazar de Grand-Baie le 7 avril. Les vendeuses sont parvenues à lui mettre la main dessus. Dans une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, on voit Bradley Jean Clair sans son short et deux femmes qui lui donnent une raclée. Le jeune homme a réussi à prendre la fuite et s'est dirigé vers Racket road après avoir été tabassé.

Alertée, la Criminal Investigation Division de Grand-Baie s'est mise à sa poursuite, ainsi que des membres du public. Il a pu être rattrapé mais l'argent n'a pas été récupéré. Selon Bradley Jean Clair, il l'aurait jeté pendant la poursuite. Depuis cet incident, certains commerçants disent travailler dans la peur et souhaitent que le nécessaire soit fait pour réparer les caméras de surveillance du bazar qui sont hors service depuis la pandémie de Covid-19. Ils ajoutent que plusieurs toxicomanes rôdent dans les parages.

Par ailleurs, une autre vidéo circule sur les réseaux sociaux, où on voit un homme entrer par effraction chez une habitante de Camp-Levieux aux petites heures du mardi 16 avril. Les voisins l'ont maîtrisé et ont appelé la police. «Enn-er di matin to koup baro to rantré twa. Get madamla, kot enn vié dimounn koum sa to rantré», peut-on entendre dans la vidéo. Le suspect, Paul Wendy André, a comparu devant le tribunal de Rose-Hill pour «attempt at larceny breaking» où le main case a été logé. Il a aussi écopé d'une peine de trois mois de prison.