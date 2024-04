Ile Maurice: Propos du speaker - Ehsan Juman exige des excuses

Pour une fois, c'est Sooroojdev Phokeer qui est sommé de s'excuser, lui qui passe son temps à demander des «apologies» aux membres de l'opposition. La lettre adressée au speaker hier est signée par nul autre que le député travailliste Ehsan Juman. Ce dernier reproche à Sooroojdev Phokeer d'avoir, mardi 16 avril, traité Paul Bérenger et Rajesh Bhagwan de «sick» et «mad».

Le député rouge considère qu'au lieu de donner l'exemple, Phokeer a «failed in [his] responsibilities to preserve the dignity of the august National Assembly». Cela, rappelle-t-il, alors que notre Assemblée nationale accueillera bientôt la 15e Conférence des présidents d'Assemblées et de sections de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Il demande au speaker de présenter ses excuses pour conserver la dignité qui reste du Parlement. Sinon, conclut-il, les mots «mad» et «sick» y seront considérés comme acceptables. L'opposition attend avec impatience la réaction de Sooroojdev Phokeer.

Respect aux personnes âgées

Un membre de l'opposition nous rappelle que ce n'est pas la première fois que Pravind Jugnauth se moque de l'âge avancé de Paul Bérenger. Pour rappel, le Premier ministre a suggéré mardi que le leader mauve ne se rappelait plus des «delaying tactics» de Ramgoolam en raison de son âge (de Bérenger). Ce sont ces propos qui ont énervé le leader du Mouvement militant mauricien et Rajesh Bhagwan, et qui ont mené à leur expulsion et à leur suspension. Notre interlocuteur trouve incroyable que Pravind Jugnauth dise de telles choses sur les personnes du troisième âge alors que c'est lui-même qui parle incessamment du respect dû à ces dernières. «Mais ça, c'était quand il quémandait leurs votes.» On nous rappelle également le discours de la ministre de la Sécurité sociale ce même mardi, où elle a souligné l'importance de protéger nos seniors.