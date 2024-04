Madagascar: Inner wheel District 920 - Une centaine de participants à la 31è conférence

Le coup d'envoi de la 31è conférence de l'Inner Wheel District 920 de l'Océan Indien s'est tenu hier. Ce sera une opportunité de renforcer leurs actions et de les coordonner.

Un moment convivial sous le signe de l'amitié. C'est ce que l'on peut dire de la 31è conférence du District 920 Indian Ocean du mouvement Inner Wheel dont la cérémonie d'ouverture officielle s'est tenue hier au Carlton Anosy. C'est un évènement qui verra la participation de 11 clubs de l'Océan Indien dont les deux derniers nés cette année : Maurice et Mayotte . Une centaine de membres du district vont coordonner, renforcer leurs actions durant cet évènement grandiose qui prendra fin demain.

« Shine a light, ensemble , nous illuminerons ces précieuses journées pour transcender nos élans collectifs, portés par l'amitié, l'altruisme et l'envie de servir toujours mieux, toujours plus fort. Autant de membres réunies à un moment charnière où le monde est secoué par de nombreuses crises, au sein duquel les inégalités ne cessent de se creuser, où l'inflation galopante fait basculer bien des vies », selon Meva Randrianary Raoelina, gouverneur du District 920 Indian Ocean. Elle n'a pas manqué de remercier tous les partenaires qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cet évènement comme Telma, le groupe VISEO, le groupe HV ou encore le groupe TALOUMIS. La passation de collier du gouverneur marquera le dernier jour de cette conférence, entre Madagascar et la Réunion.

Actions

A titre de rappel, Inner Wheel représente des femmes engagées, bénévoles, regroupées au sein de la plus importante ONG féminine au monde, représentée par six sièges à l'ONU. Ce mouvement détient six représentantes qui ont un statut consultatif aux Nations Unies (sur les statuts de la femme , le droit des enfants, le vieillissement, la famille et les drogues). Ainsi , leurs actions sont axées sur la santé, l'éducation des femmes et des enfants en situation de précarité et les personnes âgées. L'objectif étant de lutter contre la misère, sous plusieurs formes : matérielle d'abord puis morale. Celle touchant en priorité les femmes, les enfants, les personnes âgées, ceux qui n'ont rien ou si peu. Fondé par Margareth Golding, un certain janvier 1924, ce mouvement compte plus de 120 000 membres répartis dans 104 pays au sein de 400 clubs gouvernés par plusieurs districts.