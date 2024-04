Madagascar: Rasata Rafaravavitafika - Participation à la High Level Meeting OCP

En marge de la 9ème conférence sur les océans qui s'est tenue du 15 au 17 avril 2024 à Athènes, Grèce, la ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravavitafika, a participé, le 15 avril, à la réunion de haut niveau relative à l'Ocean Conservation Pledge.

« En tant qu'Etat insulaire doté d'une riche biodiversité marine et d'importants écosystèmes marins, Madagascar adhère à cette initiative », peut-on lire sur la page du ministère des Affaires étrangères qui indique qu' « il s'agit d'un moment de partage d'expériences avec d'autres pays tels que la Grèce, le Belize, le Canada, Palaos et la Roumanie sur les bonnes pratiques menées par ces pays en matière de conservation marine ». En effet, pour la Grande Ile, ces initiatives concernent notamment ce qui a attrait à la création des aires marines protégées, la conservation communautaire de ses ressources marines et la mise en place de la planification spatiale marine au niveau de nos régions.

La ministre a mis en exergue les différentes initiatives prises par l'Etat malgache, face au changement climatique et la pollution marine. Elle a appelé à une coopération internationale plus accrue pour faire face aux différents défis qui subsistent tels que la pêche illégale, non déclarée et non règlementaire. Par ailleurs, le renforcement de la coopération internationale et l'action collective demeurent essentiels pour s'assurer de la protection de nos océans pour les générations futures. A ce titre, la ministre a condamné les pratiques de pêche illégales en citant les pratiques perpétrées par des pêcheurs Sri Lankais aux larges des côtes de Madagascar consistant à tuer des dauphins pour pêcher des requins, deux espèces de mammifères indispensables à la préservation de notre écosystème marin.