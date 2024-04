Sénégal: Visite du Président Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie, jeudi 18 avril - Une amitié multiséculaire et une coopération multiforme

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera l'hôte de la République islamique de Mauritanie, jeudi 18 avril 2024. Une visite d'amitié et de coopération aux enjeux multiples pour ces deux pays unis par la culture, l'histoire et la géographie.

Pour son premier déplacement officiel à l'extérieur, le Président nouvellement élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, privilégie la diplomatie du bon voisinage. Il sera, ce jeudi, l'hôte du Président de la République islamique de Mauritanie et Président en exercice de l'Union africaine (Ua), Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Un choix qui est loin d'être fortuit. En effet, la Mauritanie et le Sénégal entretiennent, bien avant les indépendances, une amitié multiséculaire soudée par la culture, l'histoire et la géographie et des relations de coopération privilégiées.

Depuis l'Afrique occidentale française (Aof), les deux États ont toujours parlé d'une même voix à l'international ; notamment à l'Union africaine (Ua), à l'Organisation de la coopération islamique (Oci) et à l'Organisation des États riverains du Sénégal (Oers) devenue, en 1972, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs). Aussi, le Président mauritanien et son homologue sénégalais n'ont fait que marcher sur les voies déjà balisées par leurs prédécesseurs, en maintenant toujours plus haut cette relation privilégiée.

Cette relation multiforme et régulièrement rénovée, compte tenu des nouveaux enjeux, atteste de la solidité des liens entre les deux pays. Des sujets et projets d'intérêts communs seront passés au peigne fin durant le séjour du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Nouakchott. Il s'agit, entre autres, des questions liées aux enjeux sécuritaires dans la région sahélo-saharienne en proie au terrorisme djihadiste et aux groupes armés, le démarrage imminent de la production de gaz naturel liquéfié (Gnl) dans le cadre du plus grand projet commun gazier « Grand Tortue Ahmeyim (Gta) » d'extraction offshore de gaz de la région ouest-africaine partagé entre les deux États. S'y ajoute le pont de Rosso dont la première pierre a été posée le mardi 30 novembre 2021 pour un coût total d'environ 88 millions d'euros, dont un don de 20 millions d'euros de l'Union européenne et deux prêts d'environ 41 millions d'euros de la Banque africaine de développement, en faveur des deux pays et de 22 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement. Cette infrastructure stratégique qui reliera les deux pays séparés par le fleuve Sénégal devrait permettre de réduire les temps de trajet et de baisser les coûts de transport entre les deux pays.

Après l'octroi récent de 500 licences pour l'accès de pêcheurs sénégalais de la Langue de Barbarie (Saint-Louis) dans les eaux mauritaniennes poissonneuses, cette visite pourrait voir la signature d'un nouveau protocole d'accord. Suivant le principe de la Présidence tournante de l'Ua, l'élection du Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour la période 2024-2025 a été formalisée lors de la 37e session ordinaire de l'Organisation panafricaine qui s'est tenue à Addis-Abeba les 17 et 18 février 2024.