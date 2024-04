Madagascar: Après l'arrivée de BMK Resources Ltd - Turbulence au sein de Madagascar Oil

Rebondissement inattendu au sein de l'industrie pétrolière Madagascar Oil. BMK Resources Ltd, plus connu sous le nom de Benchmark Group, a repris le contrôle de Madagascar Oil SA (MOSA) après une année d'absence notable marquée par des défis financiers considérables. Au cours de cette période difficile, US Holdings Ltd (Bermudes), la société mère de MOSA, a subi une procédure de liquidation due à des défauts de paiement substantiels.

Avec un retour en force, BMK Resources Ltd a récemment regagné sa position de principal actionnaire d'US Holdings Ltd, initialement connu sous le nom de Madagascar Oil Ltd (Bermudes). Pour marquer son retour, BMK a donc procédé à la nomination de deux nouveaux Administrateurs généraux, notamment Chartie Thurston et Willy Ranjatoelina, écartant de facto Scott Andrew Reid qui occupait ce poste jusqu'alors. Benchmark Group est, toutefois, loin de convaincre dans cette acquisition. Son entrée en lice de Benchmark Group a déjà plongé la direction de cette entreprise dans une nouvelle tourmente.

Illégal

Plusieurs zones d'ombres entourent le dossier. En plus des problèmes de liquidation à Maurice, la décision d'US Holdings de résilier le contrat de l'Administrateur général de MOSA a aussi provoqué des remous. Aussitôt actée, la démarche de changement de Scott Andrew Reid est maintenant devant le tribunal à Anosy. Elle est jugée illégale par le concerné car l'Assemblée générale qui a entériné son remplacement a été tenue « irrégulièrement » et « sans la présence de l'Administrateur général de la société en exercice et sans convocation ni information d'un ordre du jour préalable ».

%

61 millions USD

Un tournant juridique s'est produit le 2 avril dernier, lorsque la Cour suprême des Bermudes a autorisé BMK Resources à acquérir l'intégralité des actions de Madagascar Oil Ltd (Maurice) et de MOSA pour une somme de 2 039 867 USD. Cette décision a cependant été contestée par Outrider Master Fund Ltd, principal créancier d'US Holdings, qui a rapidement réagi en lançant des procédures judiciaires sur plusieurs fronts. En effet, Le 14 mars 2024, dans un mouvement de contre-attaque, Outrider Master Fund Ltd a déposé une « Demande statutaire » auprès du tribunal de l'île Maurice, invoquant une dette impayée de 61 183 423 USD accumulée par US Holdings au 29 février 2024.

Apollo 21

Cette série de contestations juridiques met en lumière la complexité de la situation financière de BMK Resources Ltd et soulève des questions sur sa capacité à piloter et à financer efficacement le développement du projet Tsimiroro. D'autant plus que MOSA semble n'avoir été véritablement opérationnelle que pendant l'année de restructuration de sa société mère, sans avoir réussi à réaliser ses premières ventes commerciales. Aussi, la réputation de BMK Resources Ltd, ou Benchmark Group, et de ses dirigeants, a été déjà atteinte sur le plan politique quand cette société a été citée dans l'affaire « Apollo 21 » ou la tentative d'assassinat du président de la République Andry Rajoelina.