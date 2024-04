Madagascar: Élections législatives - L'IRMAR en tête du bulletin unique à Mahajanga I et II

Les quatre dossiers de candidature aux prochaines législatives du 29 mai, sont tous retenus auprès de l'Organe de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec) pour les districts de Mahajanga I et II. Aucun rejet n'a été constaté et la liste définitive a été publiée le mardi 16 avril. Le délai de dépôt des compléments de dossiers et du paiement de la caution a également été respecté.

Selon le programme de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), le tirage au sort des numéros des candidats dans le bulletin unique et sur les affichages s'est déroulé hier, dans tout Madagascar. À Mahajanga, la cérémonie du tirage au sort a débuté à 8 heures précises, au siège de la Commission électorale du district (CED), au musée Akiba dans le Village touristique.

Pour les deux districts, Mahajanga I et II, le n°1 a été tiré pour les deux candidats de l'Irmar, Lalao Rahantanirina (Mahajanga-ville) et Léon Rasalama (Mahajanga II). À Mahajanga I, le n°2 est attribué à Christian Afakandro du Firaisainkina. L'Indépendant Nicolas Stéphan Alphonse, est placé au 3e rang et le n°4 est revenu à Yasmine Rabodomalala du Leader Fanilo.

Dans le district de Mahajanga II, le candidat indépendant Orlando Handry Ramananarivo qui a participé au tirage au sort, se retrouve au n°2 du bulletin unique et sur les tableaux d'affichage. Son rival s'est fait représenter par son mandataire. Deux candidats sur les quatre ont été présents à l'événement pour le district de Mahajanga I. Le candidat de la Plateforme Firaisankina, Christian Afakandro, et celui de l'indépendant Nicolas Stéphan Alphonse, accompagné de son épouse, ont assisté à cette opération. La candidate de l'Irmar et celle du parti politique Leader Fanilo ont envoyé leurs mandataires.

Les candidats (ou leurs représentants, ont ensuite procédé à la signature du procès-verbal. Le président de la CED, le Dr Hyacinthe Randrianjafy, a alors rappelé le rôle de l'Autorité nationale de régulation de commission médiatisée (ANRCM).

« L'organe de contrôle ANRCM se chargera de garantir l'accès aux médias publics. Il veille au respect de l'égalité des temps de parole et des temps d'antenne. Lors des propagandes, les insultes, diffamations et autres calomnies des autres candidats sont strictement interdites. La citation des noms est également prohibée. Veillez à respecter la loi et les consignes, sinon des sanctions vont être prises. Jusqu'au 8 mai, la campagne de propagande est interdite, mais la présentation des numéros et des candidats est autorisée », termine le président de la CED de Mahajanga.