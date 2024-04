Madagascar: Atsimo - Andrefana - Débat sur les enjeux des mines

Faire comprendre à la population locale les implications et enjeux de l'exploitation minière chez eux. Tel est l'objet de la conférence trimestrielle du projet Taratra. C'est dans la commune d'Ankilimanilike, dans le district de Toliara 2, que les conférenciers sont revenus à la charge pour tenir une autre session de conférence-débat autour du cadre juridique des opérations minières, notamment des droits et obligations de l'exploitant minier, du gouvernement et de la communauté impactée, tout en rappelant le rôle du secteur minier dans le développement et la lutte contre la pauvreté. Plusieurs membres de la communauté de Benetsy, touchés par des projets de valorisation des sables minéralisés, ont participé aux discussions. Des actions de sensibilisation pour éclairer la lanterne des communautés impactées de manière directe par ces projets.

Des questions se posent toujours par rapport à une quelconque activité liée à la terre et son occupation, notamment les exploitations minières. S'agit-il, par exemple, d'une spoliation ? Les déchets miniers seront-ils stockés à un endroit près du village et des agglomérations humaines ? Autant de points qui ont été soulevés. «La population doit savoir que les projets miniers sont strictement encadrés par la loi, qui prévoit que les projets doivent apporter des bénéfices concrets aux populations. La journée a également permis d'expliquer aux parties présentes les lois qui régissent l'exploitation minière et leurs retombées, les frais et charges payés par les exploitants, leurs droits et ceux des communautés locales », font savoir les responsables du projet Taratra, initié par la conférence des évêques catholiques de Madagascar en 2009.

Les populations du fokontany de Benetsy ont alors été sensibilisées sur leurs droits. Ernest Tsivesy, participant à la conférence-débat, déclare : « Avec cette conférence, on a pu comprendre ce que nous devions savoir. On peut avancer à partir de ce que nous avons appris ce jour. Par exemple, si mon terrain est utilisé par des exploitants, ces derniers doivent contracter avec moi. L'exploitant doit réaliser les termes du contrat avant qu'il puisse exploiter mon terrain », explique-t-il.