Madagascar: Cédric Guillon - Chocolatier Suisse - « Je partage les techniques de décoration chocolatée de A à Z »

Actuellement à Madagascar, à l'école Edenia Chocolaterie Nanisana, Cédric Guillon, un talentueux chocolatier suisse, partage généreusement son expertise sur les techniques d'amélioration de la couverture et de la décoration du chocolat avec les Malgaches et ce, depuis hier jusqu'à ce jour.

Pourriez-vous vous présenter ?

Je suis Cédric Guillon, un artisan du chocolat âgé de 51 ans, originaire de Suisse. Mon parcours dans le monde de la pâtisserie, de la confiserie et de la chocolaterie remonte à 1987. J'ai développé une expertise dans la création de décorations en chocolat et l'amélioration des techniques de couverture. Il y a trois ans, j'ai découvert Achille Rajerison, fondateur de l'école Edenia Chocolaterie, via les réseaux sociaux.

Après un échange rapide, j'ai eu l'opportunité de partager mes connaissances avec les Malgaches. En octobre dernier, j'ai passé un mois à donner des cours aux formateurs, puis aux apprenants. De plus, depuis hier et jusqu'à ce jour, je partage les techniques de décoration chocolatée de A à Z, incluant une diversité de variétés, tout en expliquant les méthodes nécessaires pour les réaliser.

Quels sont les avantages de cette initiative pour les Malgaches ?

Cette initiative offre une opportunité unique de découverte. Il est regrettable de constater qu'un grand nombre de Malgaches n'ont jamais goûté au chocolat, alors que la Suisse est le pays le plus friand de cette délicatesse par habitant. Madagascar, en revanche, est l'un des principaux producteurs mondiaux de cacao. C'est pourquoi je suis ici, pour partager mon savoir-faire et permettre aux Malgaches de suivre des cours. Le chocolat est un produit courant en Suisse, mais il acquiert un statut noble ici à Madagascar, alors que le pays est un producteur de cacao parmi les meilleurs au monde, fournissant ainsi la matière première de qualité.

Quels sont vos objectifs personnels lors de cet atelier ?

Mon objectif va au-delà du simple partage de connaissances, je suis également là pour apprendre. Lors de cet atelier, j'ai découvert des techniques surprenantes, comme l'utilisation d'huiles essentielles pour parfumer le chocolat. Deux jours ne sont pas suffisants pour absorber toutes ces informations. Par ailleurs, je tiens à souligner que le chocolat noir suisse n'est pas nécessairement supérieur à celui fabriqué à Madagascar ou en France, ou dans d'autres régions. Cependant, ce qui fait la renommée de la Suisse, ce sont ses chocolats au lait. En ajoutant simplement de la poudre de lait au chocolat, les Suisses ont créé une version de chocolat au lait incomparable, qui se distingue des autres. Quant au chocolat noir à Madagascar, il est réputé comme étant le meilleur.

Comment envisagez-vous l'industrie du chocolat à Madagascar ?

L'école forme de futurs artisans, ceux qui aspirent réellement à créer leur propre entreprise. Bien que les grandes entreprises redoutent la concurrence, je crois fermement que plus il y aura d'artisans, plus la découverte sera enrichissante pour les Malgaches eux-mêmes. La diversité est essentielle dans le monde de la chocolaterie, et Madagascar possède un potentiel immense à explorer.